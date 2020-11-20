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Московские матчи РПЛ будут проходить со зрителями

вчера, 19:45

Пресс-служба РПЛ заявила, что согласовала проведение московских матчей со зрителями.

До конца года власти Москвы установили квоту посещаемости в 25 процентов от вместимости стадионов.

Лига получила сообщение от Департамента спорта города Москвы, что проведение всех московских матчей Тинькофф Российской Премьер-Лиги со зрителями согласовано до конца 2020 года при условии, что трибуны заполнены не более чем на 25 процентов от вместимости стадионов.

«Спартаку», квота которого ранее была сокращена, также разрешено реализовывать билеты в количестве 25 процентов от вместимости «Открытие Арены» (11 тысяч).

Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:27
Скоро новый год, и чиновники его хотят отметить на широкую ногу. Вот и разрешили играть со зрителями, чтоб было за что штрафануть.....ведь докопаться и до столба можно, а тут все будет законно, ведь нарушения обязательно будут: фанаты как скакали, так и будут скакать и обниматься будут, и сидеть рядом будут. Так что копилочка новогодняя будет стабильно пополняться.
Agamaga
Agamaga
вчера в 23:08
В конце концов все переболеют, не? Кому нужен этот безлюдный спорт в целом? Нужно жить полноценной жизнью без всяких ограничений. От страха люди как овцы запуганные, что творит СМИ с людьми п.....
На очереди вакцины, чипы.... Новый мировой порядок!
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 22:53
С нами Путин и Христос!
Snake Plissken
Snake Plissken ответ nikot (раскрыть)
вчера в 22:51, ред.
Ну на поверхности и воздух чище. А на открывашке ещё и сам Федун - а плебса нет
nikot
nikot ответ Raamtvall (раскрыть)
вчера в 21:59
В метро спустись,потом про заболеваемость пиши!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:46
хорошо что так))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 20:42
Пиво бы поскорей на стадионы вернули, ироды.
Colchoneros
Colchoneros ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 20:37
Столицу от людей очищают!
матос
матос
вчера в 20:31
а Лужники так и стоят мертвым грузом в столице?
Брулин
Брулин
вчера в 20:27
Везде в Европе матчи без зрителей. В России зрители на трибунах бессмертные?!
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 20:24
А потом они жалуются - почему это заболеваемость растёт? Действительно, как же так?
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 20:24
Со зрителями хорошо
particular
particular
вчера в 20:22
Дали слабину в проведении, что бы потом стричь штрафы за нарушения в организации...
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:20
ну вот Хорошая новость
Footbolista
Footbolista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
"Английские ученые" предположили, что коронавирус не выживает в нашем метро...там выживают только наши люди...особенно в понедельник утром и в пятницу вечером...
beefs
beefs
вчера в 19:59
болелы есть норма, выполним...
drug01
drug01
вчера в 19:58
Новость супер... Отлично!
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:56
Хоть 25 %.....и на том спасибо.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:53
Нормально, можно только поприветствовать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:52
Процент заражение на фоне метрополитена это не повысит, а вот настроение части московских зрителей и футболистов запросто!
shlomo
shlomo
вчера в 19:46
Это хорошая новость...футбол для зрителя на трибуне!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 19:46
Хорошая новость для болельщиков.
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