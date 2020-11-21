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Семак: «Про судейство не хотелось бы говорить абсолютно»

вчера, 19:17
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).

Что касается судейства — либо хорошо, либо ничего. Я эту тему не буду обсуждать. Достаточно людей, которые с удовольствием обсудят эти моменты.

Наиграл ли Ракицкий на две жёлтые карточки? Из той же категории. Я не видел момента с карточкой. Что касается фола, то его не было. Что касается второй — не видел, за что он получил жёлтую, нужно посмотреть повтор. С бровки было непохоже, что это фол, который тянул на предупреждение.

Удивило ли, что эпизод в штрафной «Ахмата» с вероятным пенальти не рассматривался VAR? Опять же вопрос по поводу судейства. Ничего не буду говорить — и по поводу судей на VAR. Про судейство не хотелось бы говорить абсолютно.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:14
Вилкова нет....про судейство Семаку говорить не с руки.
brauning.86
brauning.86
вчера в 19:54
Федун хозяин клуба - говорит что думает
Семак нанятый физрук
У него нет права голоса
1asss
1asss ответ brauning.86 (раскрыть)
вчера в 19:49
а федун снимается
Cat01
Cat01
вчера в 19:33
Зачем все валить на судей
yrasikos22
yrasikos22 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 19:27
Так делают только Спартачи....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:20
В случае неудач сразу вспоминают про судейство
brauning.86
brauning.86
вчера в 19:19
Заныл
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