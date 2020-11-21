Семак: «Про судейство не хотелось бы говорить абсолютно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).
Что касается судейства — либо хорошо, либо ничего. Я эту тему не буду обсуждать. Достаточно людей, которые с удовольствием обсудят эти моменты.
Наиграл ли Ракицкий на две жёлтые карточки? Из той же категории. Я не видел момента с карточкой. Что касается фола, то его не было. Что касается второй — не видел, за что он получил жёлтую, нужно посмотреть повтор. С бровки было непохоже, что это фол, который тянул на предупреждение.
Удивило ли, что эпизод в штрафной «Ахмата» с вероятным пенальти не рассматривался VAR? Опять же вопрос по поводу судейства. Ничего не буду говорить — и по поводу судей на VAR. Про судейство не хотелось бы говорить абсолютно.
Семак нанятый физрук
У него нет права голоса
Семак нанятый физрук
У него нет права голоса