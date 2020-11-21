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Экс-арбитр Обломов: «Лапочкин ошибочно показал Сорокину первую жёлтую»

вчера, 15:49
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Бывший арбитр Илья Обломов дал оценку с эпизодом удаления Егора Сорокина у «Краснодара» и Вараздата Арояна у «Тамбова» в очном матче (1:0, второй тайм) 15-го тура РПЛ.

Лапочкин удалил на 61 минуте Сорокина за второе предупреждение в матче. Эту желтую карточку можно оправдать грубой игрой. Но первая желтая карточка, показанная на 32-й минуте, на мой взгляд, была показана ошибочно.

То же с Арояном. Вторая ЖК за срыв перспективной атаки понятна. Однако первая ЖК на 48-й минуте неясна. Если только за разговоры.

Почему первая желтая Сорокину — ошибка? Потому что это фол по неосторожности, не грубая игра, не безрассудная. Если касание руки и головы и было, то минимальное.

У Лапочкина вообще болезнь на такие желтые карточки. Постоянно за верховую их выдает.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:07
и говорить теперь нет смысла)))
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 17:28
Все по плвну
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 15:49
поздно пить боржоми
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