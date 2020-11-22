МЮ забил дома в текущем сезоне АПЛ с игры лишь 1 гол

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сегодня, 10:14

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вест Бромвич» в матче 9-го тура АПЛ .

Единственный гол в этой встрече забил хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш с пенальти. Таким образом, МЮ не забивает дома в этом турнире с игры уже на протяжении 370 минут.

Единственный раз в текущем чемпионате это случилось более двух месяцев назад – Донни ван де Бек отметился голом в матче с «Кристал Пэлас» (1:3).