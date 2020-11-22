МЮ забил дома в текущем сезоне АПЛ с игры лишь 1 гол

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вест Бромвич» в матче 9-го тура АПЛ.
Единственный гол в этой встрече забил хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш с пенальти. Таким образом, МЮ не забивает дома в этом турнире с игры уже на протяжении 370 минут.
Единственный раз в текущем чемпионате это случилось более двух месяцев назад – Донни ван де Бек отметился голом в матче с «Кристал Пэлас» (1:3).
Но мю настолько беспомощен, что им не помогает такое количество пенальти находится в лидирующей группе
Но мю настолько беспомощен, что им не помогает такое количество пенальти находится в лидирующей группе
Прикиньте, портреты легенд висят: Гиггз, Скоулз, Руни, Роналду, Фердинанд, Ван Дер Сар и другие легенды и в конце такой портретик козлёнка улыбающегося
Прикиньте, портреты легенд висят: Гиггз, Скоулз, Руни, Роналду, Фердинанд, Ван Дер Сар и другие легенды и в конце такой портретик козлёнка улыбающегося