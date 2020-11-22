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МЮ забил дома в текущем сезоне АПЛ с игры лишь 1 гол

сегодня, 10:14

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вест Бромвич» в матче 9-го тура АПЛ.

Единственный гол в этой встрече забил хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш с пенальти. Таким образом, МЮ не забивает дома в этом турнире с игры уже на протяжении 370 минут.

Единственный раз в текущем чемпионате это случилось более двух месяцев назад – Донни ван де Бек отметился голом в матче с «Кристал Пэлас» (1:3).

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 17:24
Это в первую очередь Марсьяль много моментов запорол когда Бруно ему хорошие пасы давал, Рэшфорд тоже пару шансов запорол. Дело не в Донни. Его время проявить себя по-позже придет, возможно даже против в следующей игре против Истамбула.
Тео Джонс
Тео Джонс ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
сегодня в 16:46
Когда халява с пенками закончится поймешь в чем разница, лол
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 15:38
А выпускал бы Ван де Бека в основе этот недальновидный Сульшер, то больше бы забивали. Здесь Бруну даже не помогает.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 13:37
муму радует нас
DVL
DVL
сегодня в 13:09
Соперники при игре с МЮ, чтобы победить настраиваются как минимум на 2 гола, так как минимум 1 пенальти в пользу МЮ судьи поставят).
Но мю настолько беспомощен, что им не помогает такое количество пенальти находится в лидирующей группе
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 13:08
Какая разница, главное дальше турнирное положение поправить
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
сегодня в 13:05
боюсь у Вудворда давно бессоница.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 13:03
ван де бек попал в настоящий Донний.
particular
particular
сегодня в 12:15, ред.
Некоторые клубы РПЛ могут свысока посмотреть на обладателя такого нелицеприятного достижения 😉
ЮHBА
ЮHBА
сегодня в 12:14
До чего дожился мю- уже критикам неинтересно троллить их за пенки, а собственные болелы уже утали от 11метровых)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:55
Холанд вчера вполноги положил четыре Герте. Должно быть сниться Вудворду в кошмарных снах.
hoper
hoper
сегодня в 11:53
Как уже надоело выигрывать с помощью пенальти.Неужели в самом МЮ довольны тем что происходит.Викингу пора уже что-то показывать как тренеру или..................
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:49
Но пенка-но парти)))
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:40
Сульшер так и не наладил позиционное нападение)
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 11:18
Пеналдеш - легенда МЮ!

Прикиньте, портреты легенд висят: Гиггз, Скоулз, Руни, Роналду, Фердинанд, Ван Дер Сар и другие легенды и в конце такой портретик козлёнка улыбающегося
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:52
тянут потянут а после фергюса вытянуть не могут)))
ДСА
ДСА
сегодня в 10:46
Непонятно чем тренер занимается.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:34
Да уж...победа не пахнет, но стоит задуматься...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 10:32
Ужасная статистика
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 10:23
уплочено все , очевидно же
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:23
Пенки любят ставить в Манчестере
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