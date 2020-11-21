Цифры дерби: Шварц догоняет Тедеско по голам, у «Динамо» крепче оборона и больше ударов

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21 ноября 2020, 15:31

«Соккер.ру» помогает сделать ставки на главный матч тура.

«Спартаку» сопереживали после судейских скандалов в первых турах. Потом команду ругали, ведь победы собирали, в том числе, после ошибок арбитров уже в пользу москвичей. Но в целом о первом круге «красно-белых», который завершается сегодня в дерби, отзывались положительно.

А у «Динамо» смешанные оценки, ведь сменили тренера – Новиков подал в отставку, не стал дожидаться, когда такое решение примет руководство. Бувач нашел в Германии еще одного друга Клоппа, как он сам, и выбрал Шварца главным. Немец зашел с трех побед, окончательно спутав карты тем, кто хочет сделать прогноз на игру.

Так поможем выделить разницу между коллективами, ведь есть объективные показатели, а соперники у «Спартака» и «Динамо» были одинаковыми – сыграли со всеми, осталось только очное свидание.

Забитые голы – 24:20. Первый показатель – «Спартака», они сегодня играют дома. Всего три тура назад разница была почти двукратной – 19:9, но со Шварцем пришли голы. Совпадение или нет, проверим сегодня, но фиксируем, что у «Динамо» резкий скачок. Вот и помощник немца Воронин вспоминает свои голы и ассисты в дерби, хочет повторения:

Пропущенные мячи – 15:11. А вот здесь уже перевес «Динамо». В его природе разберемся, когда расскажем о действиях голкиперов, а пока факт: меньше, чем «бело-голубые», пропустили только другие лидеры ЦСКА и «Зенит». У «Спартака» четвертый показатель в РПЛ , но уже равны «Уралу» и «Ростову».

Показатель прессинга (PPDA) – 6.74:9.29. Причина, почему «Спартак» лидировал, а у «Динамо» были проблемы. Команда Тедеско лучшая в РПЛ по высокому прессингу. «Динамо» чаще сознательно играло вторым номером, но сегодня важно давить высоко и агрессивно. Иначе так сыграет «Спартак», но уже на чужой половине поля.

Качество шансов (xG) – 23.6:18.79. Вторая причина, почему «Динамо» сменило тренера. При Шварце в 3 матчах создали моментов на 7 голов (забили 10), при Новикове в 11 играх претендовали на 11 мячей, их и забили. «Спартак» прошел первый круг равнее, но им тоже не хватает качества моментов. Позиционная атака не конек ни тех, ни других.

Голы в позиционных атаках – 11:8. Собственно, вот и подтверждения предыдущего вывода. У команд низкий процент голов с игры. «Спартак» и «Динамо» ставят на стандарты – 7 и 6 мячей, помогают пенальти – 4 и 3 гола. У команды Шварца еще и контратаки добавляются – 3 мяча, лучший показатель РПЛ . А по голам с игры «Спартак» лишь 7-й, «Динамо» — на 10-м месте.

Отборы мяча – 12.2:16.9. Нельзя пройти мимо особенности «Динамо», которой не первый сезон. Грызутся – по отборам вторые, агрессивнее только «Ахмат». При этом «Спартак» отстает значительно, на 13-м месте в РПЛ . Игра один в один не является козырем команды Тедеско, а церберов порой не хватает, особенно при контратаках соперников.

Последние передачи в атаке – 10.8:11.3. А вот здесь оба соперника хороши, ведь есть комбинации с ударами. Вот только нужна поправка – «Спартак» страдает из-за формы Бакаева. Ларссон и Зобнин взяли на себя роль диспетчеров, а «Динамо» не может рассчитывать сегодня на Шиманьски, а Лесовой под вопросом – и это два лучших плеймейкера. Важная информация, Шварцу нужны другие авторы последних пасов.

Перехваты мяча – 12.3:14.9. Снова разница. «Спартак» встречает оппонентов – широкая линия защиты садится глубоко, а «Динамо», применяя игру в четыре защитника, располагает редуты постепенно. Следовательно, у Евгеньева, Ордеца и Скопинцева собралось много перехватов, у «Спартака» из основных рискуют только Маслов и Крал, но не всегда удачно.

Количество кроссов – 6.4:4.4. Без цифр и не скажешь, но «Спартак» — король навесов в РПЛ , первое место. У «Динамо» их заметно меньше, на седьмой строчке. Зобнин, Ларссон и Айртон навешивают на Понсе и Соболева, а у «Динамо» Комличенко в основе лишь в 9 играх, и далеко не все были удачными для форварда. Вот и недобрали пасов верхом в атаке.

Процент сэйвов – 79:85. Шунин творил что-то нереальное, тяжело на столь серьезном уровне найти голкипера с подобным процентом отраженных ударов. Лещук против «Локомотива» статистику не испортил, поэтому у «Динамо» перевес и над «Спартаком», и над всеми в РПЛ . Впрочем, Максименко на третьем месте, круче него выступают только ветераны Шунин и Акинфеев. Но есть важная разница – по воротам Антона били реже, Александра оборона подставляла чаще.

Игра головой – 22.6:18.1. «Спартак» первый в РПЛ по победам наверху, «Динамо» — на пятом месте. Не удивительно, ведь обе команды по среднему росту выделяются, в защите и атаке есть высокие футболисты. Комличенко, Ордец и Евгеньев против Соболева, Жиго и Понсе – на стандартах будет весело. Особенно с учетом количества голов, забитых после угловых и штрафных.

Точные удары – 4.6:5.5. В среднем за игру в «Динамо» 5-6 метких попыток, у «Спартака» — 4-5. Для этого показателя заметная разница, причем прибавили подопечные Шварца именно в последних турах. Речь не только о дальних выстрелах, так что можно упрекнуть Соболева, Бакаева и Айртона, что часто бьют, но редко попадают. У «Динамо» Лесовой, Комличенко и Н’Жи работают аккуратнее.

Успешные обводки – 9.4:10. «Динамо» благодаря Лесовому вышло в лидеры по дриблингу, обогнали «Рубин» и «Спартак». Так совпало, что эти же команды в списке самых молодых. Тоже не старый ЦСКА не получил от Ганчаренко разрешение рисковать, а вот два немецких тренера не мешают финтить. Сегодня встречаются коллективы, где индивидуальное мастерство делает разницу.

Природа тактики, а не только схемы, у «Спартака» и «Динамо» разные – тем интереснее симбиоз команд на одном поле. Новый тренер, которого Тедеско помнит по работе в Германии – еще одна причина не пропускать дерби. А если искать ключевую разницу, то она в работе без мяча – «Спартак» агрессивнее прессингует всей командой, а «Динамо» лучше в прямой борьбе, при отборах и перехватах.

Также различается подход к работе с мячом – подопечным Тедеско многие соперники сознательно отдавали право сыграть первым номером, поскольку знают о проблемах «Спартака» с позиционными атаками, которые пытаются разбавить навесами, а получается не всегда. А «Динамо» наоборот сознательно отдавало мяч, отсюда разница в общем количестве пасов на сто за матч.

А порода у молодых команд изначально атакующая, в обороне скорее ставили на самоотверженность защитников и спасения голкиперов. И «Динамо», и «Спартак» порой увлекались, проводили на удивление скучные матчи, где не могли сломать средних соперников. Но с лидерами выкладываются. После пауз на матчи сборных центральные матчи не всегда получаются зрелищными и с большим количеством голов?

Да, но москвичи имеют все, чтобы не разочаровать. «Динамо» приблизилось к «Спартаку» вплотную, сократили отрыв с шести пунктов до двух всего за пять туров.