Раньше Россию громили финалисты Евро, позже – Уэльс и Сербия. 9 крупнейших неудач сборной

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сегодня, 16:30

«Соккер.ру» изучает опыт прошлого, чтобы счет игры в Белграде не повторился.

Сборная уступала с разницей в три или более мячей всего 15 раз. В шести случаях речь о товарищеских играх, а имеет смысл говорить лишь об официальных битвах. И что важнее – оценивать реакцию на погромы.

1996-й. Россия — Германия – 0:3

В Англии оказались в группе с героями турнира – немцы и чехи сыграли в финале Евро-96. Но если в последнем туре Шмицеру пришлось отыгрываться на 88-й минуте, чтобы взять ничью 3:3 с Россией, то Германия разгромила команду Романцева. Повлияло удаление Ковтуна. А уровень мастерства не был ужасным, в то время Россия была третьей в рейтинге ФИФА и уступила второй команде. После Евро появился Борис Игнатьев, а вначале 1997-го стали восьмыми. На чемпионате мира не сыграли (уступили Италии в стыках), Евро-2020 пропустили (помешал тот самый гол имени Шевченко и Филимонова).

2004-й. Португалия – Россия – 7:1

Самое крупное поражение футбольной команды РФ в ее истории. Португальцам в том году уступали на Евро 2:0, но Малафеев хлебнул горюшка сполна – Роналду, Паулета, Деку, Симау и Пети забили семь раз, а гол Аршавина ничего не менял. Ярцев ушел со скамейки по ходу матча – нельзя так делать, но в отставку не подал. Кстати, к началу игры Россия была на 33-м месте в рейтинге ФИФА , примерно как сейчас. Сделали выводы? Нет, на ЧМ -2006 команда не попала, пропустили вперед Португалию и Словакию, играли с ними вничью, теряли очки с Латвией и Эстонией.

2007-й. Англия – Россия – 3:0

Дубль Оуэна и гол Фердинанда озадачил команду Хиддинка. Малафеев снова был в воротах, Березуцкие и Игнашевич не поймали игроков соперника. Поражение по делу. Вот только завершение того отборочного цикла все помнят. Хиддинк отыгрался через месяц – дубль Павлюченко и победа в «Лужниках» 2:1. И хотя позже проиграли Израилю, добрые хорваты помогли, грохнув Англию. Россия вышла на Евро-2008, где сыграла в полуфинале. Но тоже пережила разгромы.

2008-й. Испания – Россия – 4:1

Игра, где весь мир увидел, что из Широкова плохой центральный защитник. Вилья сделал хет-трик, а на гол Павлюченко в концовке успел ответить Фабрегас. Все догадывались, насколько круто может играть Испания, но у Красной Фурии была репутация классических неудачников крупных турниров. Касильяс, Рамос, Пуйоль, Сена, Хави и Хаби Алонсо пытались это изменить, и начали с погрома команды Акинфеева, Анюкова, Колодина, Жиркова, Зырянова и Семака. После того матча никто и не заикался о полуфинале для Хиддинка.

2008-й. Россия — Испания – 0:3

Победа над Грецией и возвращение Аршавина после дисквалификации – успех со Швецией, вывели Россию в плей-офф. Там Гус стал Ивановичем, когда в дополнительное время Торбинский и Аршавин обеспечили победу над Нидерландами 1:3. Отдали все силы, поэтому полуфинал завершился еще одним разгромом. Хорошие новости – уступили будущим чемпионам, плохая – Россия упустила исторический шанс на финал. Более того, дальше зазнались, все закончилось Марибором и уничтожением сборной того созыва.

2016-й. Россия — Уэльс – 0:3

Потребовалось время, чтобы оправиться после концовки 2009-го. Неудачно сыграли на Евро-2012, не оправдали надежды на ЧМ -2014, но неизменно выходили в финальные части крупных турниров, что говорит о неплохом уровне. Но будущий полуфиналист Евро-2016 разгромил Россию, хотя на групповом этапе у Слуцкого, что потом именовал игру команды и свою работу словом на букву «г», получился лишь первый матч с Англией – Василий Березуцкий сравнял счет на 92-й минуте. Но дальше недооценили Словакию и Уэльс, Рэмси и Бэйл за это наказали.

2018-й. Россия – Уругвай – 0:3

Вышли из группы и решали, кому кто достанется – Рамос или Роналду? После двух побед над Саудовской Аравией и Египтом команда Черчесова не сумела найти ни сил, ни желания достойно сыграть против Суареса и Кавани. Поражение заслуженное, ошибки в защите были, состав не оптимальный. Зато отдых с уругвайцами открыл путь к битве против Испании, которая глупо лишилась тренера Лопетеги, владела мячом и проиграла Акинфееву в серии пенальти. Погром настроил на плей-офф, где хватало парочки точных пенальти для полуфинала.

2019-й. Россия – Бельгия – 1:4

В гостях сыграли 3:1, не было разгрома, но в Санкт-Петербурге пережили второе домашнее крупное поражение. Гильерме тогда не меняли, хотя играл с бельгийцами хуже, чем с сербами. На поле хватало основных игроков, жаловаться на состав странно. Но Бельгия не Сербия – сильный соперник при поддержке братьев Азаров и Лукаку взял уверенную победу. Черчесов сделал выводы, ведь в Лиге Наций стартовал успешно, но позже случились два роковых выезда.

2020-й. Сербия – Россия – 5:0

Второй такой матч в истории сборной. Только Португалия забивала России пять и больше мячей, когда разница оставалась разгромной. У команды были потери в составах, но Черчесов не выпустил на поле любителей – в решающей игре команда оставила долги перед фанатами на 2021-й. Ждем отбор ЧМ -22 и финальный турнир Евро-2020, где надо работать иначе.

Выводы о разгромных поражениях

- сборную России сложно настроить на товарищеские матчи – 6 разгромов из 15 случились в спаррингах против Бразилии (дважды), Израиля, Нидерландов, Румынии и Германии;

- за 12 первых лет сборной было 2 разгрома, за 16 после этого – 7, в последние 15 зачастили с подобными результатами, хотя в основном разница в 3 мяча, не больше;

- из 9 крупных неудач 5 против элитных мировых сборных. Проигрывали немцам, дважды испанцам, англичанам и бельгийцам. Лишь в одном из случаев сумели отыграться и ответить победой на победу;

- разгромы не всегда ведут к катастрофам. После урока от Португалии и неудачи Семина в сборной появился Хиддинк. И после Уругвая в 2018-м был успех с Испанией;

- но разница есть. Теперь Россию может разгромить не только сборная из топ-10 мирового рейтинга. За пять лет увидели крупные поражения от Уэльса, Уругвая и Сербии – команд, которые не равны Бельгии или Испании;

- возможно, правильно говорят – если не готовы набрать три очка в Стамбуле и Белграде, то рано сборной России в элитную группу Лиги Наций. Пускай это уже вторая осечка, но она подтверждена поражениями;

- показательно, что редко погром ведет к уходу тренера – только Романцев и Слуцкий прощались со сборной, остальные или исправлялись (Хиддинк и Черчесов), или уходили после новых осечек (Ярцев);

- разгромы не бывают полезными, особенно когда случаются в решающий момент – сильно бьют по игрокам. Но тут важно проследить тенденцию. Первое десятилетие сборной – 1 официальный разгром, почти два последующих – 8. В начале этого пути были 3-й сборной в рейтинге ФИФА , а сейчас 34-е;

- нужно делать выводы, проиграть 3:0 будущим чемпионам Европы немцам или испанцам не стыдно, а вот 3:0 от Уэльса или 5:0 от Сербии – результаты другого характера. Команде нужен современный стиль с прессингом и реализацией хороших моментов, и совсем другая концентрация в подобных матчах.