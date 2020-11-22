«Манчестер Сити» выдал худший старт в АПЛ за последние 12 лет

«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:2) в матче 9-го тура АПЛ.
Таким образом, «горожане» имеют в своём активе 12 очков после восьми туров, что является худшим стартом чемпионата для манчестерского клуба начиная с сезона 2008/2009.
Тогда «Манчестер Сити» под руководством Марка Хьюза набрал 10 очков за 8 матчей, а валлийский специалист был отправлен в отставку в декабре. Его место занял Роберто Манчини.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1216393/hyuz-mark-manchester-siti
Гду тут 9?)
Или уже поправить успели?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1216393/hyuz-mark-manchester-siti
Гду тут 9?)
Или уже поправить успели?
Ruben Dias 68
Joao Cancelo 65
Aymeric Laporte 65
Benjamin Mendy 57.5
John Stones 55.6
Kyle Walker 52.7
Nathan Ake 45.3
Ederson 40
Danilo 30
Claudio Bravo 18
Angelino 12
----------------
509лям евро и это ТОЛЬКО на оборону
А еще ж покупались БернардуСилвы, Жезусы, Гюндоганы, Марезы, Родригы...
Человек приходит в топ команду АПЛ, тратит один МИЛЛИАРД евро строя под себя... выдает худший старт за 12 лет...
Расскажите мне про гений Гвардиолы... сдается мне что у условного Мусаева с лярдом евро тыкая в трансферный лист на угад получился бы старт не сильно хуже)))
вот она сила маркетинга
после этого остается только одно, чтобы эти шарлатаны которые засели на админ.должностях в клубе вместе с Гвардиолой притащили бы еще стоячего месси - в качестве вишенки на этот восхитительный торт)))
Шейху стоит оставить этих пацанов еще на пятилетку - и в его пустыне тупо кончится нефть))) ахахахаха эти ребята выкачают все)))
Ruben Dias 68
Joao Cancelo 65
Aymeric Laporte 65
Benjamin Mendy 57.5
John Stones 55.6
Kyle Walker 52.7
Nathan Ake 45.3
Ederson 40
Danilo 30
Claudio Bravo 18
Angelino 12
----------------
509лям евро и это ТОЛЬКО на оборону
А еще ж покупались БернардуСилвы, Жезусы, Гюндоганы, Марезы, Родригы...
Человек приходит в топ команду АПЛ, тратит один МИЛЛИАРД евро строя под себя... выдает худший старт за 12 лет...
Расскажите мне про гений Гвардиолы... сдается мне что у условного Мусаева с лярдом евро тыкая в трансферный лист на угад получился бы старт не сильно хуже)))
вот она сила маркетинга
после этого остается только одно, чтобы эти шарлатаны которые засели на админ.должностях в клубе вместе с Гвардиолой притащили бы еще стоячего месси - в качестве вишенки на этот восхитительный торт)))
Шейху стоит оставить этих пацанов еще на пятилетку - и в его пустыне тупо кончится нефть))) ахахахаха эти ребята выкачают все)))