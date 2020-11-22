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«Манчестер Сити» выдал худший старт в АПЛ за последние 12 лет

сегодня, 00:27

«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:2) в матче 9-го тура АПЛ.

Таким образом, «горожане» имеют в своём активе 12 очков после восьми туров, что является худшим стартом чемпионата для манчестерского клуба начиная с сезона 2008/2009.

Тогда «Манчестер Сити» под руководством Марка Хьюза набрал 10 очков за 8 матчей, а валлийский специалист был отправлен в отставку в декабре. Его место занял Роберто Манчини.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:17
"Выкарабкуются ,куда им дева-с-сся"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:58
Всякое в жизни бывает...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:56
Карликовые точно, на оборону много не тратят, чем меньше страна, тем меньше хлопот)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 02:21, ред.
Думаю, что немного будет таких стран, которые тратят столько, если конечно они есть вообще.))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 01:48, ред.
Кто-то шутил,что Страны на оборону столько не тратят как клуб английской лиги Ман.Сити)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:48
Вовремя Гвардиола продлил контракт, как чувствовал.
Eirek
Eirek ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 01:31
Таким образом, «горожане» имеют в своём активе 12 очков после восьми туров
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1216393/hyuz-mark-manchester-siti

Гду тут 9?)
Или уже поправить успели?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 01:27
так тоже бывает))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:26, ред.
ну надо ж было как-то отметить продление гениального тренера.

Ruben Dias 68
Joao Cancelo 65
Aymeric Laporte 65
Benjamin Mendy 57.5
John Stones 55.6
Kyle Walker 52.7
Nathan Ake 45.3
Ederson 40
Danilo 30
Claudio Bravo 18
Angelino 12
----------------
509лям евро и это ТОЛЬКО на оборону

А еще ж покупались БернардуСилвы, Жезусы, Гюндоганы, Марезы, Родригы...

Человек приходит в топ команду АПЛ, тратит один МИЛЛИАРД евро строя под себя... выдает худший старт за 12 лет...
Расскажите мне про гений Гвардиолы... сдается мне что у условного Мусаева с лярдом евро тыкая в трансферный лист на угад получился бы старт не сильно хуже)))
вот она сила маркетинга
после этого остается только одно, чтобы эти шарлатаны которые засели на админ.должностях в клубе вместе с Гвардиолой притащили бы еще стоячего месси - в качестве вишенки на этот восхитительный торт)))
Шейху стоит оставить этих пацанов еще на пятилетку - и в его пустыне тупо кончится нефть))) ахахахаха эти ребята выкачают все)))
da da da
da da da ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 01:21
да не суть с кем,а вот почему тут написано в 9 турах если МС сыграл 8 матчей,вед если выиграют знач и худший старт станет не худшим))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 01:06, ред.
С Астон Виллой,Которая поджарила язя,до 72"
da da da
da da da
сегодня в 00:42
странно,9й тур,но у Сити игра в запасе же еще есть))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:39
Ну когдато же надо и в ЛЕ поиграть!
drug01
drug01
сегодня в 00:31
Всё бывает иногда.... Держитесь,!!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 00:30, ред.
Это должно было когдато случится вот и случилось ! Еще есть шанс поборотся за ТОП-4
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