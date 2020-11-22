«Манчестер Сити» выдал худший старт в АПЛ за последние 12 лет

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сегодня, 00:27

«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:2) в матче 9-го тура АПЛ .

Таким образом, «горожане» имеют в своём активе 12 очков после восьми туров, что является худшим стартом чемпионата для манчестерского клуба начиная с сезона 2008/2009.

Тогда «Манчестер Сити» под руководством набрал 10 очков за 8 матчей, а валлийский специалист был отправлен в отставку в декабре. Его место занял .