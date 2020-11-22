Анчелотти: «Будет хорошо, если Калверт-Льюин завоюет „Золотую бутсу“ АПЛ»

Главный тренер «Эвертона» ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли форвард завоевать «Золотую бутсу» АПЛ . На данный момент нападающий «ирисок» возглавляет гонку бомбардиров, записав на свой счёт 10 голов.

Я не знаю, но надеюсь на него! Для нас будет очень хорошо, если он выиграет «Золотую бутсу»! Я думаю, что главная цель не в том, чтобы стать лучшим бомбардиром, а в том, чтобы забивать голы, которые будут помогать команде побеждать и находиться на вершине таблицы.

Сейчас он сосредоточен на игре в штрафной площадке. Он оказывается первым на каждом мяче, который приходит с навеса. Честно говоря, я не ожидал от него такой результативности.