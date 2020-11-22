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Анчелотти: «Будет хорошо, если Калверт-Льюин завоюет „Золотую бутсу“ АПЛ»

вчера, 20:31

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли форвард Доминик Калверт-Льюин завоевать «Золотую бутсу» АПЛ. На данный момент нападающий «ирисок» возглавляет гонку бомбардиров, записав на свой счёт 10 голов.

Я не знаю, но надеюсь на него! Для нас будет очень хорошо, если он выиграет «Золотую бутсу»! Я думаю, что главная цель не в том, чтобы стать лучшим бомбардиром, а в том, чтобы забивать голы, которые будут помогать команде побеждать и находиться на вершине таблицы.

Сейчас он сосредоточен на игре в штрафной площадке. Он оказывается первым на каждом мяче, который приходит с навеса. Честно говоря, я не ожидал от него такой результативности.

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cool4back
cool4back ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 23:20
Это же тот, который у МуМу пенки пинает, как горный козлик?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:45
Удачи Анчи
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:39
Пускай попробует)) Удачи!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 20:36
Бруну пеналдуш не согласен свами Папа карлуша
ДСА
ДСА
вчера в 20:33
Можно только мечтать.
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