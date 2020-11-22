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Куман: «В поражениях всегда виноват тренер»

сегодня, 09:01
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение от «Атлетико» в 10-м туре Примеры.

В поражениях всегда виноват тренер. Мы работаем над собой, соглашусь, что нам нужно становиться лучше. Мы старались изо всех сил, у нас было два отличных момента, чтобы сравнять счет. Мы сами виноваты, что пропустили.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответ Juve14 (раскрыть)
сегодня в 16:10
А в Турине из официального источника: "В наших поражениях всегда виноваты судьи".
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:43
Конечно, Рональд! Поэтому стыд тебе и срам)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:16
Тренер нашей сборной с этим категорически не согласен
trimetil
trimetil
сегодня в 13:58
Черчесов не согласен.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 13:57
Тренер всегда был, и будет виноват.
Juve14
Juve14
сегодня в 13:49
В Барселоне из официального источника: "В поражениях всегда виноват тренер, а в победах всегда заслуга Месси"
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 13:34
Ты прав.
Нужно было его выпускать во втором тайме вместо Гризмана, как с Бетисом. Может и показал бы хоть что то.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 13:32
Куману досталась сложная команда..
Вообще, он смелый человек, что решил возглавить команду, которая просто разваливается. Респект ему за это.
Сейчас из топов в Барселону не придет никто)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:15
А как становиться лучше ? Техника на высоте, все выкладываются по полной, на поле не филонят; хотят выиграть, но... в девять полевых футболистов играть и выиграть у того же "Атлетико" невозможно. Одного игрока у " Барселоны " вчера на поле не хватало, и этот игрок - Лионель Месси. Как, впрочем, и во многих предыдущих матчах. Весь матч проходил пешком и лишь изредка, чтобы окончательно не обвинили в лени, имитировал рывки и заинтересованность в происходящем на поле. Да и штрафные исполнял так, как будто никогда ранее не забивал с них отличные мячи. И ведь не заменишь - легенда ! Вот и мучается новый тренер, не знает, что делать в такой ситуации.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:05
Тер Штеген затупил, Гризманн не забил. Вот две причины в этом матче.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:46
Месси играет откровенно слабо.
Может пора посадить его на лавку?
"Барселоне" нужно набирать очки.
League1
League1
сегодня в 12:26
Виноват. Надо было освежать игру, надо было садить пешеходов на лавку. Это не было сделано.
Legend 6
Legend 6 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 12:25
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 12:24
    "В атаке и в обороне..."
    Одним словом в игре надо прибавить.)
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 11:21
    Кто виноват уже не разберёшь!
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 11:18
    Месси виноват
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 10:33, ред.
    Усатый Чербасов:
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 10:28
    надо говорить в открытую "ублюдки меня сливают"....это даже слепому видно.
    Homelander
    Homelander
    сегодня в 09:53
    Штеген виноват, он снова подумал на секунду что он Нойер.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 09:25
    и только наш усатый гуру в это не верит))
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 09:23
    Зачем из сборной уходил...
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 09:22
    Это неприложная истина.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 09:16
    Благородно прикрывает Тер Штегена. В принципе правильно. В том что проиграли виноват вратарь, но в том что не выиграли вся команда - нужно было забивать.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 09:05
    Несомненно всегда тренер.
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