Куман: «В поражениях всегда виноват тренер»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение от «Атлетико» в 10-м туре Примеры.
В поражениях всегда виноват тренер. Мы работаем над собой, соглашусь, что нам нужно становиться лучше. Мы старались изо всех сил, у нас было два отличных момента, чтобы сравнять счет. Мы сами виноваты, что пропустили.
Нужно было его выпускать во втором тайме вместо Гризмана, как с Бетисом. Может и показал бы хоть что то.
Нужно было его выпускать во втором тайме вместо Гризмана, как с Бетисом. Может и показал бы хоть что то.
Вообще, он смелый человек, что решил возглавить команду, которая просто разваливается. Респект ему за это.
Сейчас из топов в Барселону не придет никто)
Вообще, он смелый человек, что решил возглавить команду, которая просто разваливается. Респект ему за это.
Сейчас из топов в Барселону не придет никто)
Может пора посадить его на лавку?
"Барселоне" нужно набирать очки.
Может пора посадить его на лавку?
"Барселоне" нужно набирать очки.
Одним словом в игре надо прибавить.)
Одним словом в игре надо прибавить.)
https://youtu.be/w00THZ6T274