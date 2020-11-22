Куман: «В поражениях всегда виноват тренер»

Наставник «Барселоны» прокомментировал поражение от «Атлетико» в 10-м туре Примеры.

В поражениях всегда виноват тренер. Мы работаем над собой, соглашусь, что нам нужно становиться лучше. Мы старались изо всех сил, у нас было два отличных момента, чтобы сравнять счет. Мы сами виноваты, что пропустили.