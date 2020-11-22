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Берли: «„Челси“ закончит сезон выше „Тоттенхэма“»

сегодня, 18:13

Бывший полузащитник «Челси» Крейг Берли считает, что «синие» имеют в своём распоряжении более сильный состав, чем «Тоттенхэм».

Закончит ли «Челси» сезон выше «Тоттенхэма»? Да. Я думаю, что «Челси» более талантливая команда, чем «шпоры». У «Тоттенхэма» хороший состав, но у «Челси» огромное количество атакующих игроков.

Они получили опытного футболиста в лице Тиаго Силвы, у них великолепный левый защитник — Бен Чилвелл. Взлёт Риса Джеймса был стремительным — он выводит свою игру на новый уровень. Они укрепили свою позицию вратаря, и Лэмпард упомянул, что Н'Голо Канте похож на игрока, которым он был пару лет назад. «Челси» находится в отличной форме, чтобы завоевать титул.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 19:34
гадать что тут, время покажет
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:21
Согласен с Берли
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 19:04
ТоттенХэм будет выше брайтона
ДСА
ДСА
сегодня в 18:50
Такой исход весьма вероятен.
vastudio
vastudio
сегодня в 18:48
Вне всяких сомнений!)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:45
Крейг совершенно замечательный олдскульный британский футболист. Увидел его имя и сразу повеяло воспоминаниями из времён, когда бутсы ещё были черными, такими какими из создал господь Бог. Одно из самых ярких воспоминаний о Мире-98 жуткий беззубый рот Берли, а ведь он там на последнем для скоттов мировом турнире, ещё и гол забил норвежцам. Настоящий Шотландец!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:33
Может да,а может и нет!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:25
Это наврядли
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:24
это довольно спорно))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:15
Начались срачи до игры)))
shlomo
shlomo
сегодня в 18:14
Посмотрим...а пока шпоры выглядят не плохо...
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