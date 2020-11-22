Берли: «„Челси“ закончит сезон выше „Тоттенхэма“»

Бывший полузащитник «Челси» считает, что «синие» имеют в своём распоряжении более сильный состав, чем «Тоттенхэм».

Закончит ли «Челси» сезон выше «Тоттенхэма»? Да. Я думаю, что «Челси» более талантливая команда, чем «шпоры». У «Тоттенхэма» хороший состав, но у «Челси» огромное количество атакующих игроков.

Они получили опытного футболиста в лице Тиаго Силвы, у них великолепный левый защитник — Бен Чилвелл. Взлёт Риса Джеймса был стремительным — он выводит свою игру на новый уровень. Они укрепили свою позицию вратаря, и Лэмпард упомянул, что Н'Голо Канте похож на игрока, которым он был пару лет назад. «Челси» находится в отличной форме, чтобы завоевать титул.