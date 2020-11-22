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Пирло дал совет Криштиану Роналду

сегодня, 09:13

Наставник «Ювентуса» Андреа​ Пирло похвалил форварда команды Криштиану Роналду после матча 8-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0), в котором португалец оформил дубль.

Роналду – невероятный профессионал, это все знают. Криштиану — пример для остальных наших игроков. Единственный совет, который я могу дать Роналду, – это чтобы он продолжал в том же духе!

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Все комментарии
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 18:26
какой громкий заголовок
соккеру давно пора добавить на заглавную страницу больше жёлтого цвета
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Pancher_95 (раскрыть)
сегодня в 16:54
Это да, я заметил. Но это неправильно. Защитники тоже большую роль играют в победах команд.
Pancher_95
Pancher_95 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 15:50
Если ты смотришь футбол давно, ты должен понимать что защитникам и вратарям крайне редко дают эту награду, ну вратарям кроме Яшина никому и не давали, так что это не аргумент
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:40
Самым подходящим советом для него будет завершить карьеру.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Pancher_95 (раскрыть)
сегодня в 14:36
Тот же Ван Дейк, или Аллисон (который выиграл три золотых перчаток АПЛ, ЛЧ и КА)! А в 2020 Левандовски
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 13:08
Всё просто. Если-бы не он, то его уже вчера выгнали-бы.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:50
Тренер не должен постоянно хвалить игрока, это похоже на заигрывание.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 12:47
Пирлу дать совет. ....НИКАКИХ ПЕРЕЛЁТОВ В МАРОККО. ...до нового года. ...потом в паузе можешь полететь и заряжать свои "булочки"...😂😂😂😂😂
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 12:46
После гола с пенальти Месси, Куман посоветовал ему продолжать в том же духе.
League1
League1 ответ Pancher_95 (раскрыть)
сегодня в 12:17
Да.
Pancher_95
Pancher_95 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 12:16
По твоему кто заслуживал ЗМ в 2019?
League1
League1
сегодня в 12:15
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 11:59
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Pancher_95 (раскрыть)
    сегодня в 11:07
    Это я имел ввиду, что в 2019 тоже была возможность получить, т.к. не нужно было бы адаптироваться или страдать в Ювентусе. А Месси разве заслуженно получил ЗМ в 2019?
    Pancher_95
    Pancher_95 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 10:45
    Один за 18 год понятно, когда Модричу дали, второй откуда взял?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 10:17
    Перес испортил ему карьеру, продав его. Т.е. лишил его 2 ЗМ, которых лишился из-за переезда.
    Killofwrath
    Killofwrath
    сегодня в 09:44
      Александр Нeвский
      Александр Нeвский
      сегодня в 09:31
      Пирло сделал заявление после матча...

      Пирло дал совет Роналду! Ахнете, узнав какой!
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 09:24
      На Роналду надейся, но и сам не плошай.
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 09:23
      ему нужно прислушаться)))
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 09:22
      Хороший совет однозначно)))
      d_fincher
      d_fincher
      сегодня в 09:19
      Если бы не идиот Перес, у Рона было бы еще 2 золотых мяча и 2 офигенных сезона в Реале.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 09:13
      Хороший и дельный совет
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