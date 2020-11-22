Пирло дал совет Криштиану Роналду

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло похвалил форварда команды Криштиану Роналду после матча 8-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0), в котором португалец оформил дубль.
Роналду – невероятный профессионал, это все знают. Криштиану — пример для остальных наших игроков. Единственный совет, который я могу дать Роналду, – это чтобы он продолжал в том же духе!
соккеру давно пора добавить на заглавную страницу больше жёлтого цвета
соккеру давно пора добавить на заглавную страницу больше жёлтого цвета
Только и горазд колхозам замыкать, как более менее сильная команда - сразу мешается партнерам и абсолютное дно становится
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Почему, всё то что относится к гномяре, вы стараетесь проецировать на Роналду. Это в отношении гномяры стало очевидно, что он всегда полный ноль против сильных команд и в ключевых матчах, об этом мы и стали первые говорить. Вы же это просто скопировали у нас стали тоже самое говорить про Роналду. Хотя к нему это никак не относится.
Только и горазд колхозам замыкать, как более менее сильная команда - сразу мешается партнерам и абсолютное дно становится
______________
Почему, всё то что относится к гномяре, вы стараетесь проецировать на Роналду. Это в отношении гномяры стало очевидно, что он всегда полный ноль против сильных команд и в ключевых матчах, об этом мы и стали первые говорить. Вы же это просто скопировали у нас стали тоже самое говорить про Роналду. Хотя к нему это никак не относится.
Пирло дал совет Роналду! Ахнете, узнав какой!
Пирло дал совет Роналду! Ахнете, узнав какой!