Пирло дал совет Криштиану Роналду

Наставник «Ювентуса» похвалил форварда команды после матча 8-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0), в котором португалец оформил дубль.

Роналду – невероятный профессионал, это все знают. Криштиану — пример для остальных наших игроков. Единственный совет, который я могу дать Роналду, – это чтобы он продолжал в том же духе!