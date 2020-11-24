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«Бирмингем» подписал экс-игрока «Барселоны» Халиловича

сегодня, 07:51

«Бирмингем» объявил о трансфере экс-полузащитника «Барселоны» Алена Халиловича. Контракт с 24-летним хорватом подписан до лета 2021 года.

В прошлом месяце у Халиловича истёк срок контракта с «Миланом». Последним клубом игрока был нидерландский «Херенвен», за который он выступал на правах аренды.

Халилович будет выступать за «Бирмингем» под 35-м номером. Ранее «синие» вывели из обращения 22-й номер, под которым выступа 17-летний Джуд Беллингхэм. Этим летом он перешёл в дортмундскую «Боруссию» за 23 млн евро.

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Gahi
Gahi
сегодня в 09:33
Ален Халилович благодаря своему отцу который его опекал и решал все вопросы. Смог 2014 году пристроить его в Барселону за немалые отступные которые выбил у клуба. Сильное влияние отца помешало Алену раскрыться в клубе должен образом, что не позволяло ему перейти из Барселоны "Б" в основную команду сначала побывал в аренде, а затем клуб расстался с ним. За короткое время Халилович умудрился поиграть во многих клубах это Динамо Загреб, Спортин Хихон, Гамбург, Лас-Пальмас, Милан, Стандард, Херенвен и вот новый клуб Бирмингем Сити. Сумеет на этот раз проявить себя Ален, который подавал самые большие надежды в юности когда его называли вторым Месси. Даже в 2019 году Британский таблоид The Sun составил список игроков в своих странах считали или продолжают считать " Новыми Месси " из 24 футболистов, так вот Халилович на 8 месте, Мухаммед Салах на 5 месте, а так же Сердар Азмун на 15 месте этого списка. Может те больше авансы выданы талантливому футболисту и то чрезмерное опекунства отца сыграли определённое роль которые помешали проявить себя Алену. Может повзрослев и в 24 года, он станет по другому относиться к себе и в команде в который будет продолжать играть Бирмингем Сити, и помочь вывести клуб из Чемпионшипа в Премьер Лигу. Удачи
Legend 6
Legend 6 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 08:42
Да, таких много. Видимо когда приходит время и они попадают в основу им моча в голову ударяет.
Но есть и обратная сторона, когда тренер маринует и не дает игровой практики. Из последних Пуч, Аленья. Талантливые ребята и очень старательные.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:12
Умный хорват, вовремя соскочил из когтей гнома а Гризманн страдает.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:08
Барселона с ним явно ошиблась.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:06, ред.
Я не понял, а зачем 22 номер изъяли? Этот пацан был легенда клуба, штоле?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:55
Только одно название " игрок Барселоны" ,а так по арендам скитался...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 07:53
Эх, а как его нахваливали по юности...а в итоге просто пшик...
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