«Бирмингем» подписал экс-игрока «Барселоны» Халиловича

«Бирмингем» объявил о трансфере экс-полузащитника «Барселоны» Алена Халиловича. Контракт с 24-летним хорватом подписан до лета 2021 года.
В прошлом месяце у Халиловича истёк срок контракта с «Миланом». Последним клубом игрока был нидерландский «Херенвен», за который он выступал на правах аренды.
Халилович будет выступать за «Бирмингем» под 35-м номером. Ранее «синие» вывели из обращения 22-й номер, под которым выступа 17-летний Джуд Беллингхэм. Этим летом он перешёл в дортмундскую «Боруссию» за 23 млн евро.
Wearing 3️⃣5️⃣ for 𝟚𝟘/𝟚𝟙 🇭🇷👌 pic.twitter.com/LYkP27h9rq— Birmingham City FC (@BCFC) November 23, 2020