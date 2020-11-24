«Бирмингем» подписал экс-игрока «Барселоны» Халиловича

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сегодня, 07:51

«Бирмингем» объявил о трансфере экс-полузащитника «Барселоны» . Контракт с 24-летним хорватом подписан до лета 2021 года.

В прошлом месяце у Халиловича истёк срок контракта с «Миланом». Последним клубом игрока был нидерландский «Херенвен», за который он выступал на правах аренды.

Халилович будет выступать за «Бирмингем» под 35-м номером. Ранее «синие» вывели из обращения 22-й номер, под которым выступа 17-летний Джуд Беллингхэм. Этим летом он перешёл в дортмундскую «Боруссию» за 23 млн евро.