Сын Фабио Каннаваро подписал контракт с «Лацио»

Сын чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча» Фабио Каннаваро официально подписал контракт с молодежной командой «Лацио».
Ранее Андреа Каннаваро играл за китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», который тренирует его отец.
В прошлом месяце Андреа исполнилось 16 лет, и он вернулся в Италию, чтобы продолжить учебу, поэтому присоединился к команде «Лацио» в возрасте до 17 лет.
#SettoreGiovanile ⚪️🔵— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 18, 2020
📝 Andrea #Cannavaro è un nuovo calciatore biancoceleste!
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Не так давно Фабио Каннаваро был номинирован на звание лучшего защитника в истории футбола.