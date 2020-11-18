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Сын Фабио Каннаваро подписал контракт с «Лацио»

18 ноября 2020, 20:44

Сын чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча» Фабио Каннаваро официально подписал контракт с молодежной командой «Лацио».

Ранее Андреа Каннаваро играл за китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», который тренирует его отец.

В прошлом месяце Андреа исполнилось 16 лет, и он вернулся в Италию, чтобы продолжить учебу, поэтому присоединился к команде «Лацио» в возрасте до 17 лет.

Не так давно Фабио Каннаваро был номинирован на звание лучшего защитника в истории футбола.

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
18 ноября в 23:27
Мля я шас хорошенько разгледел точняк похож на Дибалу .
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ fanliverpoolfan22 (комментарий удален) (раскрыть)
18 ноября в 22:45
Вылитый Дибала)
alex074
alex074
18 ноября в 21:09
Это же хорошо, когда дети идут по стопам родителей. Ф.Каннаваро был очень хорошим игроком и это на руку его детям, ведь "батя" плохого не посоветует. Удачи пацану в профессиональном росте.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 ноября в 21:05
Попытка выйти из-под родительского крыла и доказать, что природа на детях не всегда отдыхает.
Aquilotti
Aquilotti
18 ноября в 20:58
Добро пожаловать в S.S.Lazio!
Zola
Zola
18 ноября в 20:52
Вылетый папа.
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