Сын Фабио Каннаваро подписал контракт с «Лацио»

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18 ноября 2020, 20:44

Сын чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча» официально подписал контракт с молодежной командой «Лацио».

Ранее играл за китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», который тренирует его отец.

В прошлом месяце Андреа исполнилось 16 лет, и он вернулся в Италию, чтобы продолжить учебу, поэтому присоединился к команде «Лацио» в возрасте до 17 лет.

Не так давно Фабио Каннаваро был номинирован на звание лучшего защитника в истории футбола.