«Андрей сел на пол и не двигался». Откровения агента о схватке с «Зенитом» за трансфер Аршавина в Европу

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сегодня, 20:28

Не про каждую историю футбольного трансфера рассказывают в доме Мадонны и Гая Ричи. «Соккер.ру» попробует окунуть вас в захватывающее приключение в карьере Андрея Аршавина.

Деннис Лахтер был агентом Андрея Аршавина, когда игрок сборной России перешел из «Зенита» в «Арсенал» в феврале 2009 года. Этот переезд стал кульминацией почти двухлетней работы.

Я был в доме Гая Ричи с другом — он и Мадонна были разлучены, но они были там вместе. Мадонна услышала, как я говорю на иврите, и мы заговорили о каббале. Внезапно Майк Тайсон позвонил мне по видеосвязи…

(Как уже говорилось, это не обычная история трансфера)

Я знаю Майки очень давно, поэтому начинаю с ним болтать. «Привет, Майк, как дела? Я здесь, в доме Гая Ричи, бла-бла-бла»… Музыка была громкой, так что мне практически пришлось кричать. А потом ко мне подошел Гай Ричи — они с Майком знают друг друга, поэтому тоже начинают беседовать.

По мере того как вечер подходил к концу, Лахтер потчевал своих друзей подробностями перехода Аршавина — истории, включающей зловещие телефонные звонки от могущественных незнакомцев и беседу с российской секретной службой.

В конце рассказа один из восхищенных соратников Ричи предложил:

Деннис, тебе стоит снять фильм об этой сделке.

В тот момент Лахтер отшутился от этой мысли, но теперь считает, что тот парень был прав.

Это настоящий фильм, мужик. Это настоящий чертов фильм.

Большая рыба

Лахтер находился в командировке в Гане в 2007 году, когда ему позвонили с неизвестного номера, он услышал голос с русским акцентом:

Мы хотим поговорить с вами об Аршавине.

Лахтеру было любопытно — Аршавин не был одним из его клиентов. Последовали новые телефонные разговоры, он понял, что они велись от имени российского истеблишмента, который очень интересовался «Зенитом», тогда еще клубом Аршавина. Однажды ему позвонили, когда он был в Москве, но человек на другом конце провода, похоже, знал о его местонахождении.

Это было очень странно. Я понял, что человек, который пытался со мной связаться, — большая рыба, я говорю вам правду, ведь не люблю такие телефонные звонки. Я знаю менталитет россиян. Я здесь родился. Я уехал из России в 1992 году, но я знаю, как там все устроено. Это было очень подозрительно.

Несколько месяцев спустя Лахтер снова был в Москве, на дне рождения друга.

Ко мне подошел незнакомый парень и сказал, что его босс хочет со мной поговорить. Мистер «Большая рыба» сказал: «Я понимаю, что до вас трудно дозвониться».

Лахтера спросили, сможет ли он найти покупателя для миниатюрного плеймейкера. Он счел это предложение странным, ведь оно исходило от третьей стороны.

Мне сказали, что Аршавину надоело в «Зените», что он уже всего добился в России. Тот важный человек считал, что Аршавин больше не хочет играть за «Зенит», что у него достаточно способностей, чтобы попробовать свои силы в Европе.

Проблема для Лахтера заключалась в том, что у Аршавина уже был агент. Деннису посоветовали найти несколько заинтересованных клубов, а затем рассказать о них представителю Аршавина. Что Лахтер и сделал, встретившись, среди прочего, с английским агентом Джонатаном Барнеттом, чтобы выявить потенциальный интерес среди европейских клубов. Однако агент футболиста прямо сказал, что Андрей не хочет уезжать из России. Лахтер был ошеломлен, но больше не думал об этом.

Перенесемся на несколько месяцев вперед, Лахтер снова в Гане. Раздался еще один загадочный телефонный звонок, на линии еще один незнакомый русский голос.

У вас есть что-нибудь для Аршавина?

Игрок якобы несколько раз просил своего агента найти какие-то варианты за границей, но ему сказали, что это никого не интересует.

Лахтер был возмущен:

Послушайте, что за ерунда происходит?! Я сделал несколько предложений его агенту, он сказал мне, что Андрей никуда не хочет уезжать! Я уже несколько месяцев этим не занимаюсь! Пусть Аршавин говорит со мной лично, если хочет что-то узнать.

Футболист перезвонил ему всего через полчаса.

Аршавин сказал: «Я знаю, кто вы, и буду краток; Я хочу играть за границей ... Можем ли мы что-нибудь сделать?»

Лахтер объяснил, что готов работать с игроком, но только при условии, что он прояснит свои отношения со своим действующим агентом. В итоге Лахтеру было предоставлено исключительное разрешение на переговоры о трансфере Аршавина в Западную Европу.

Были и другие «большие рыбы», потенциально заинтересованные в будущем Аршавина. «Зенит» был клубом детства президента России Владимира Путина, а Аршавин был его любимым игроком. «Зенит» принадлежал и поддерживался «Газпромом», крупнейшей компанией в России, которая вернулась под контроль государства в начале 2000-х годов. Однажды руководитель «Газпрома» даже позвонил Лахтеру, чтобы обсудить желание компании сохранить игрока в России.

Аршавин окончательно покинул «Зенит» в зимнее трансфере окно 2009 года. В январе того же года «Газпром» и Путин провели разговор, в котором они договорились сократить потоки газа в Европу из-за вмешательства ЕС в газовый спор между Россией и Украиной. Для любого футбольного клуба иметь дело с гигантом вроде «Газпрома» было, мягко говоря, пугающей перспективой.

Сам Лахтер подвергся тщательной проверке в ходе переговоров:

Однажды ко мне в дом в Москве пришел офицер и сказал: «Вас пригласили на встречу с ФСБ ». Я думал, что это шутка. Потом он показал мне официальное удостоверение личности, меня отвезли на Лубянку, в бывшее отделение КГБ . Я сидел и ждал часа два, никто не пришел. В том кабинете висела камера, которая двигалась каждый раз, когда я поворачивал голову влево или вправо. Через два часа вошел один парень. Он сказал: «Деннис, мы знаем, что ты давно живешь за границей, но у нас есть очень конкретная просьба: мы хотим оставить Андрея Аршавина в России». Это было как в «Рэмбо-4». Я думал: «Это 2008 год или это Советский Союз из 80-х?» Когда я пришел туда, то у меня забрали пояс, шнурки с ботинок и телефон. Шесть часов никто не знал, где я, включая мою беременную жену. Они сказали мне, что знают, где живет моя мать, и хотят «убедиться, что с ней все в порядке», поэтому я должен дважды подумать, прежде чем что-то делать. Когда я вышел, я был так зол, но подумал про себя: «Я умру, но сделаю всё, чтобы совершить этот трансфер».

В марте 2008 года Лахтер был во Франции, чтобы посмотреть, как Аршавин и «Зенит» играют в первом матче 1/8 финала Кубка УЕФА против «Марселя». До него дошли слухи, что на игре будет присутствовать специальный гость – Арсен Венгер. Наставник «Арсенала» был там, чтобы наблюдать за Самиром Насри, тогдашним 20-летним вундеркиндом, которого он в итоге позже купил в лондонский клуб.

«Зенит» проигрывал со счетом 0:3 на 55-й минуте, но когда Лахтер был представлен Венгеру, он ухватился за свой шанс.

Я спросил его: «Как вам этот номер 10, Аршавин?» Венгер сказал, что он был лучшим игроком на поле. Я пошутил: «Как он может быть лучшим игроком на поле, если они проигрывают 0:3?» Венгер сказал, что он знает, о чем говорит. Поэтому я намекнул на возможный трансфер. Я уже говорил, что Арсен Венгер — хитрый лис... Но послушайте, я в бизнесе почти 29 лет, я заключил сотни сделок, я знаю, как идут дела. Я был уверен, что Арсен заинтересовался Аршавиным. Это не была простая вежливость.

Во втором тайме Лахтер заметил, что Венгер сидит на трибуне один. Он спросил, может ли он сесть рядом с французом, и получил согласие.

В конце второго тайма Аршавин забил фантастический гол. Я помню реакцию Венгера. Он был очень рад. Я понял, что у него особые чувства к Аршавину.

Лахтер и Венгер продолжали поддерживать контакт, а «Зенит» продолжал свою европейскую кампанию, кульминацией которой стала победа со счетом 2:0 над шотландским «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА на стадионе «Этихад» в Манчестере. Однако все понимали, что сделка не может быть оформлена до окончания Евро-2008. Тогда Аршавин думал, что у него есть договоренность с «Зенитом», позволяющая ему уйти.

Андрей был дисквалифицирован на первые два матча группового этапа чемпионата Европы, но затем засиял на турнире! Об Андрее узнал весь мир! Чтобы ускорить трансфер, Лахтер позвонил Венгеру.

Он сразу же сказал: «Мы не сможем его купить после такого выступления на Евро, теперь за ним придут многие большие клубы», что им нужно платить за стадион «Эмирейт», бла бла бла.

Лахтеру оставалось объяснить Аршавину, что «Арсенал» заинтересован в нем, но ничего не может сделать. В то время Венгер находился в Вене, чуть более чем в двух километрах от гостиницы сборной России. Лахтер пригласил француза на встречу с Аршавиным, но Арсен объяснил, что им не следует встречаться лично.

Как будто он смотрел в будущее, потому что через несколько минут мне позвонили из «Барселоны»...

Но этот звонок был просто любезностью, чтобы проинформировать агента о том, что сделка невозможна.

Я спросил, почему «Барселона» не позвонила мне раньше. Они объяснили, что «Барса» никогда не связывается с агентом, пока не получит разрешение от клуба, который владеет игроком. Я сказал, что они уже ничего не знают о менталитете русских, поскольку давно не вели с ним дел со времен Игоря Корнеева. Представитель «Барселоны» объяснил, что клуб направил «Зениту» письменное предложение на 25 миллионов евро. Ответ из России был резким: «Хорошо, но тогда мы хотим купить у вас Месси за 30 миллионов евро». Я сразу сказал: «Поздравляю, так вот почему я вам понадобился!»

Затем перед Лахтером стояла незавидная задача — объяснить Аршавину, что «Зенит» отклонил предложение клуба его мечты.

Он был полностью уничтожен. Он замолчал, сел на пол и просто не двигался. Я сказал ему сосредоточиться на турнире, а я сделаю свою работу.

Миссия невыполнима

Потом Андрея пытался купить «Тоттенхэм». Британский агент Джонатан Барнетт вел переговоры от имени клуба.

На следующий день Барнетт и Лахтер вылетели в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с президентом «Зенита» Александром Дюковым. Однако переговоры оказались безрезультатными, Барнетт даже засомневался, что питерцы способны продать Аршавина. Поддержка «Газпрома» означала, что «Зенит» не испытывает проблем с финансами.

Это был саботаж. Они не хотели его продавать, поэтому каждый раз пытались взвинтить цену. Мы решили, что эта миссия невыполнима. Последней каплей стала еще одна нелепая ситуация. После Суперкубка УЕФА с МЮ мы договорились о встрече в Монако. На встречу пришли все: я, Аршавин и представители «Тоттенхэма». «Зенит»? Они просто проигнорировали это, от них не пришел никто.

Лахтер сидел с Аршавиным в вестибюле Hotel de Paris в Монте-Карло, поскольку его надежды на летний трансфер окончательно развеялись.

Я сказал: «Послушай, парень, если ты действительно хочешь уйти, то мы должны изменить нашу тактику. Мы слишком добрые».

В последующие дни Лахтер несколько раз пытался опубликовать эту историю в российских СМИ , но ничего не вышло.

Я сделал несколько телефонных звонков в Sky Sports, Daily Telegraph, Daily Mail — было опубликовано много новостей о том, что «Зенит» удерживает Аршавина против его воли.

Публично «Зенит» ответил через своего главного тренера Дика Адвоката, который сказал:

Я уверен, что «Тоттенхэм» сделает еще одно предложение. Клуб всё делает верно.

Лахтер явно тогда сильно разозлил боссов «Зенита»:

«Зенит» был в ярости. Они звонили мне каждые два часа. Они начали давить на меня, считая, что мы не сможем совершить эту сделку. Они не знали, что я крепкий орешек. Я сказал: «Перестаньте так говорить со мной, потому что теперь я клянусь своими детьми, что сделаю всё, чтобы этот футболист играл в Европе!»

Продолжение следует...

При написании статьи использовались материалы сайта The Athletic.