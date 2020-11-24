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Бывший тренер молодёжной команды «Реала» может возглавить «Тенерифе»

сегодня, 10:29

«Тенерифе» отправил в отставку главного тренера команды Франсиско Фернандеса после поражения в матче 13-го тура Сегунды против «Логроньеса» (0:1).

Как сообщается, новым наставником клуба станет Луис Мигель Рамис. Спортивный директор «Тенерифе» Хуан Карлос Кордеро уже находится в Мадриде, чтобы завершить последние детали сделки с 50-летним специалистом.

Рамис тренировал молодёжную команду «Реала» (U-19) c 2006 по 2016 год. Кроме того, испанский наставник возглавлял «Кастилью» (2016), «Альмерию» (2017) и «Альбасете» (2018-2020).

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 10:51
Растёт тренер... Удачи!!!
Loko57
Loko57
сегодня в 10:30
Неплохое назначение
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