Моуриньо опять первый. Как не оправдались страхи фанатов «Тоттенхэма»

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22 ноября 2020, 16:11

Великий и ужасный снова на коне. Жозе Моуриньо с «Тоттенхэмом» возглавил таблицу чемпионата Англии. «Соккер.ру» — о прорыве португальца и «шпор», победивших «Манчестер Сити».

Запутанный расклад

Чемпионская гонка в Английской Премьер-Лиге выглядит в нынешнем сезоне завораживающе. По крайней мере на старте. Нет ясности в том, кто же сможет стать главным фаворитом. «Ливерпуль» бродит где-то у вершины, но имеет проблемы с защитой и не так смертоносен, как в прошлом сезоне. «Манчестер Сити» ковыляет в глубине таблицы, но все прекрасно знают, на что способен этот звездный и богатейший клуб вместе с выдающимся Хосепом Гвардиолой у руля.

Обновленный «Челси» оправдывает ожидания своих болельщиков, а «Лестер» норовит снова удивить, цепляясь за лидирующие позиции. И это помимо целой группы команд, которые периодически отрезками выстреливают и мелькают недалеко от вершины: от «Эвертона» до «Саутгемптона». И пока все ждали, когда начнется рост «Манчестер Сити», когда Гвардиола приступит к отыгрышу отставания, на вершину проскочил «Тоттенхэм», который как раз «горожан» и победил в последнем матче.

Цифровая картина

Кстати, игровой день «шпоры» завершили на первом месте впервые за шесть лет. В последний раз это случалось в августе 2014 года. А сделали они это как минимум после девяти матчей в лиге впервые с января 1985-го. Если говорить об истории и достижениях, то можно отметить еще ряд нюансов. Например, «Тоттенхэм», получается, выиграл два подряд матча у «Манчестер Сити». А такого не бывало с октября 2016 года. «Сити» нанес 41 удар по воротам в двух последних матчах со «шпорами» суммарно, но не забил ни одного мяча.

«Тоттенхэм» забил в первых таймах голов больше, чем любая другая команда лиги в этом сезоне – 11 штук. Кстати, у «Сити» всего голов десять только забито. Сон Хын-Мин возглавил рейтинг бомбардиров чемпионата Англии с девятью голами, а в последних пяти матчах во всех турнирах кореец забил пять мячей. Его гол через 4 минуты 19 секунд с начала игры с «Сити» стал самым быстрым, пропущенным «горожанами» с декабря 2016 года, когда им еще быстрее забил «Арсенал». А главный напарник Сона по атаке Кейн сделал девять голевых передач в девяти матчах Премьер-Лиги в этом сезоне. Плюсом к семи голам. Все эти цифры отчасти характеризуют саму игру «Тоттенхэма», который стал лучше контролировать происходящее на поле и соблюдать баланс.

Поворот не туда

Когда 20 ноября 2019 года «Тоттенхэм» объявил об отставке Маурисио Почеттино и назначении Жозе Моуриньо на его место, многие болельщики «шпор» отреагировали крайне резко. Главным трендом возмущения стало утверждение о том, что клуб, который вроде как при аргентинце выстраивал планомерную кадровую политику и строил привлекательный футбол, таким решением все перечеркивает, разворачивается и идет не в том направлении.

Личность Моуриньо для большинства фанатов «шпор» не несла ничего позитивного. Прогрессивного менеджера, который выводил «Тоттенхэм» на европейскую арену, сменил «парковщик автобусов», чье время, как многие считали, уже прошло, что как бы четко подчеркнуло его увольнение из «Манчестер Юнайтед». Былые успехи Моуриньо не вызывали вопросов, но в последнее время он чаще связывался с негативными характеристиками. Его футбол не привлекал, его методы не давали результата, но провоцировали скандальную обстановку вокруг команды, ссоры с игроками и прессой. Отдельно для фанатов «Тоттенхэма» — Моуриньо был связан с успехом «Челси», который является одним из принципиальных соперников «шпор».

Моуриньо победил фанатские страхи

Но вот прошел ровно год, а «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу. Под руководством того самого «динозавра», которого так не хотели видеть в клубе многие фанаты. Когда Почеттино ушел, «шпоры» занимали 14-е место и отставали на 20 очков от лидера. Завершить сезон им удалось шестыми. Во многом благодаря беспроигрышной серии из шести матчей после коронавирусного перерыва. Моуриньо удалось стабилизировать игру команды, а старт нового сезона стал продолжением этого забега, пусть и не без пробуксовок поначалу.

Моуриньо не отказался от многих своих спорных методов. К примеру, можно вспомнить его публичный разнос собственной команды после поражения в Лиге Европы в Бельгии. Тогда уже в Англии спешили заявить, что это «прощальная истерика» португальца. Не оправдались страхи и относительно того, как Моуриньо будет использовать Кейна и Сона, чей атакующий потенциал очень велик. От португальца же ждали автобусов, при которых все таланты этих форвардов будут нивелированы. Но нет, «шпоры» забили 21 мяч в девяти матчах. Больше на один только у «Челси». А между Кейном и Соном такая связь и взаимопонимание, которых не было, пожалуй, никогда раньше. Они оба раскрылись еще полнее.

Кто-то боялся автобуса? Ну да, «шпоры» нередко отдают мяч сопернику. Тот же «Сити» владел мячом больше 66 процентов времени. Но при этом «Тоттенхэм» благодаря четко настроенной работе обороны, средней линии и молниеносности в атаке может позволить себе быть очень результативной командой. Вот «Сити» нанес 22 удара по воротам в этой игре, а «Тоттенхэм» лишь четыре (!). При этом у «Сити» пять попаданий в створ, а у «Тоттенхэма» — два. И счет 2:0 в пользу «шпор». Кажется, настолько эффективной, смертоносной в своем прагматизме и стремительности еще ни разу ни одна команда Моуриньо не была. А этот матч стал образцовым.

Не оправдались страхи и относительно трансферной политики «Тоттенхэма». Ведь можно было опасаться, что прижимистость руководства «шпор» и своенравность Моуриньо скажутся на кадрах – был риск нарубить дров. Но подписание Регилона, Хейбьерга и Бэйла без суеты и паники показало, что и в этой сфере португалец нашел общий язык и подход к боссам клуба, не стал перекраивать состав, использовав и еще укрепив сильные стороны тех, кто уже был в «Тоттенхэме» и определял его игру. Моуриньо остается верным себе, своим «фишкам», которые делали его столько лет узнаваемым и харизматичным. Но теперь кажется, что он еще и трансформируется, становясь еще более зрелым, надстраивая свои модели новыми элементами, которые потихоньку приживаются.