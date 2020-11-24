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Радченко: «Если все выложатся на 100%, „Зенит“ способен победить „Лацио“»

сегодня, 01:24
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Тренер Академии ФК «Зенит», бывший нападающий петербургского клуба Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от выездного матча «сине-бело-голубых» против «Лацио» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Если команда хочет ещё побороться за выход из группы, то в матче с «Лацио» нужна только победа. У питерцев сегодня стоит только одна задача. Уверен, тренерский штаб будет строить игру в Италии именно с прицелом на три очка. Надеюсь, покажут хороший футбол. Да, у команды есть определённые потери, некоторые атакующие игроки после травм, кто-то не совсем в хорошей форме. Конечно, такие проблемы отразятся на игре, но есть ребята, которые этих футболистов могут заменить и проявить себя. Всё-таки это важный турнир, где ещё, как не в Лиге чемпионов можно себя показать.

«Зенит» прекрасно знает, как играет «Лацио». Эту команду можно побеждать за счёт очень агрессивной игры. Если все выложатся на 100%, то «Зенит» способен победить. Не за счёт каких-то тактических действий, а именно благодаря самоотдаче на поле.

Ранее стало известно, что пропускавшие из-за травм последние матчи «Зенита» Сердар Азмун, Малком и Себастьян Дриусси вылетели вместе с командой в Рим.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:40
На бумаге способны, на поле нет.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 03:39
Видимо, речь в первую очередь о Газпроме и арбитре матча.
beefs
beefs
сегодня в 02:29
Если бы, да кобы...
youtomee
youtomee
сегодня в 01:56
"Уверен, тренерский штаб будет строить игру в Италии именно с прицелом на три очка" - нееее, они будут строить игру, что спасти очко, закрывшись в штрафной, как это было с Боруссией, что-то ближе к этому, но там вообще не было ни одного удара в створ, может в Италии парочку увидим
Брулин
Брулин
сегодня в 01:31
Зенит завтра никак не может победит и незачем такое говорить даже
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