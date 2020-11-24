Радченко: «Если все выложатся на 100%, „Зенит“ способен победить „Лацио“»

Тренер Академии ФК «Зенит», бывший нападающий петербургского клуба поделился ожиданиями от выездного матча «сине-бело-голубых» против «Лацио» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Если команда хочет ещё побороться за выход из группы, то в матче с «Лацио» нужна только победа. У питерцев сегодня стоит только одна задача. Уверен, тренерский штаб будет строить игру в Италии именно с прицелом на три очка. Надеюсь, покажут хороший футбол. Да, у команды есть определённые потери, некоторые атакующие игроки после травм, кто-то не совсем в хорошей форме. Конечно, такие проблемы отразятся на игре, но есть ребята, которые этих футболистов могут заменить и проявить себя. Всё-таки это важный турнир, где ещё, как не в Лиге чемпионов можно себя показать.

«Зенит» прекрасно знает, как играет «Лацио». Эту команду можно побеждать за счёт очень агрессивной игры. Если все выложатся на 100%, то «Зенит» способен победить. Не за счёт каких-то тактических действий, а именно благодаря самоотдаче на поле.