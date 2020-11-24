«Ливерпуль» и «Эвертон» сразятся за полузащитника «Вильярреала»

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сегодня, 16:00

Полузащитник «Вильярреала» может продолжить карьеру в АПЛ .

Как сообщает источник со ссылкой на La Razón, «Ливерпуль» и «Эвертон» проявляют активный интерес к футболисту, однако трансфер видится маловероятным в январе. В контракте Чуквуэзе прописана сумма отступных, которая составляет 71 млн фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне нигерийский вингер провёл 11 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 3 результативные передачи. Ранее футболистом интересовался «Реал».