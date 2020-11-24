«Ливерпуль» и «Эвертон» сразятся за полузащитника «Вильярреала»

Полузащитник «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает источник со ссылкой на La Razón, «Ливерпуль» и «Эвертон» проявляют активный интерес к футболисту, однако трансфер видится маловероятным в январе. В контракте Чуквуэзе прописана сумма отступных, которая составляет 71 млн фунтов стерлингов.
В нынешнем сезоне нигерийский вингер провёл 11 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 3 результативные передачи. Ранее футболистом интересовался «Реал».
Думаю, что он в любом клубе любой из Топ-5 лиг может заиграть легко, не есть более выгодные для него варианты - Реал Мадрид, Эвертон, Вулверхэмптон, Лестер, Манчестер Юнайтед - это клубы являются очень хорошими вариантами для него, Ливерпуль и Челси слишком укомплектованы, так что он может и не играть там особо долго, Челси имеет слишком много игроков атаки, чтобы сделать его стабильным игроком основы, а в Ливерпуле он может стать таковым только при условие что Ливерпуль расстанется с кем-то из своих лидеров атаки.
Но в целом у него почти наверняка хорошее будущее как у футболиста, хотя и придётся много ещё сделать для того, чтобы стать настоящей звездой и игроком истинного топ уровня.
Думаю, что он в любом клубе любой из Топ-5 лиг может заиграть легко, не есть более выгодные для него варианты - Реал Мадрид, Эвертон, Вулверхэмптон, Лестер, Манчестер Юнайтед - это клубы являются очень хорошими вариантами для него, Ливерпуль и Челси слишком укомплектованы, так что он может и не играть там особо долго, Челси имеет слишком много игроков атаки, чтобы сделать его стабильным игроком основы, а в Ливерпуле он может стать таковым только при условие что Ливерпуль расстанется с кем-то из своих лидеров атаки.
Но в целом у него почти наверняка хорошее будущее как у футболиста, хотя и придётся много ещё сделать для того, чтобы стать настоящей звездой и игроком истинного топ уровня.