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Бывший защитник «Манчестер Сити» Клиши может перейти в швейцарский клуб

сегодня, 15:21

Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Гаэль Клиши может продолжить карьеру в швейцарском чемпионате.

Как сообщает источник со ссылкой на Blick, француз уже 10 дней тренируется с клубом «Серветт». Главный тренер швейцарской команды Ален Гайгер в интервью интернет-порталу Le Matin подтвердил, что Клиши готов выступать за «Серветт»:

Думаю, он хотел бы играть за нас. Нашей команде это тоже было бы интересно. Клиши мог бы поделиться своим опытом с нашими молодыми игроками.

Напомним, что последним клубом в карьере Клиши был «Истанбул Башакшехир», который защитник покинул летом.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:15
Гаэль довольно сильно провел три сезона в Истанбуле и стал одним из главных творцов долгожданного чемпионства Башакшехира. Теперь видимо пришло время поискать гавань потише.
David Young
David Young
сегодня в 15:57, ред.
Серветт - крепкий швейцарский клуб. Гаэль Клиши много лет играл в турецкой Суперлиге - чемпионате уровня примерно такого же, как высшая лига Швейцарии.

У Серветта есть достаточно хорошие шансы на еврокубковую позицию по итогам этого сезона, да и в плане страны у Клиши не должно возникнуть никаких серьёзных проблем - он француз, в Серветт - клуб из Женевы, в этом городе и кантоне французский является официальным языком.

В общем, отличный вариант завершения карьеры, по совокупности факторов, плюсов много, и серьёзных минусов нет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:26
Опять одни слухи
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