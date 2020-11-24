Бывший защитник «Манчестер Сити» Клиши может перейти в швейцарский клуб

Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Гаэль Клиши может продолжить карьеру в швейцарском чемпионате.
Как сообщает источник со ссылкой на Blick, француз уже 10 дней тренируется с клубом «Серветт». Главный тренер швейцарской команды Ален Гайгер в интервью интернет-порталу Le Matin подтвердил, что Клиши готов выступать за «Серветт»:
Думаю, он хотел бы играть за нас. Нашей команде это тоже было бы интересно. Клиши мог бы поделиться своим опытом с нашими молодыми игроками.
Напомним, что последним клубом в карьере Клиши был «Истанбул Башакшехир», который защитник покинул летом.
У Серветта есть достаточно хорошие шансы на еврокубковую позицию по итогам этого сезона, да и в плане страны у Клиши не должно возникнуть никаких серьёзных проблем - он француз, в Серветт - клуб из Женевы, в этом городе и кантоне французский является официальным языком.
В общем, отличный вариант завершения карьеры, по совокупности факторов, плюсов много, и серьёзных минусов нет.
У Серветта есть достаточно хорошие шансы на еврокубковую позицию по итогам этого сезона, да и в плане страны у Клиши не должно возникнуть никаких серьёзных проблем - он француз, в Серветт - клуб из Женевы, в этом городе и кантоне французский является официальным языком.
В общем, отличный вариант завершения карьеры, по совокупности факторов, плюсов много, и серьёзных минусов нет.