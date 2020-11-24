Бывший защитник «Манчестер Сити» Клиши может перейти в швейцарский клуб

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сегодня, 15:21

Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в швейцарском чемпионате.

Как сообщает источник со ссылкой на Blick, француз уже 10 дней тренируется с клубом «Серветт». Главный тренер швейцарской команды в интервью интернет-порталу Le Matin подтвердил, что Клиши готов выступать за «Серветт»:

Думаю, он хотел бы играть за нас. Нашей команде это тоже было бы интересно. Клиши мог бы поделиться своим опытом с нашими молодыми игроками.

Напомним, что последним клубом в карьере Клиши был «Истанбул Башакшехир», который защитник покинул летом.