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9 поражений за год и 10-е место. Провал тренера, которого некому уволить

22 ноября 2020, 10:03
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
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Суарес Луис
Суарес Луис
Нападающий
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Безвластие позволит Рональду проигрывать еще чаще, но «Соккер.ру» не винит тренера.

38 матчей за год – 9 поражений и 7 ничьих

В противоречивом по качеству футбола 2019 году каталонцы сыграли 58 официальных матчей, в которых 20 раз теряли очки, примерно в каждом третьем случае. Сейчас количество игр меньше, а процент неудачных матчей растет – равен сорока двум, приближаются к осечкам в каждом втором случае.

Сейчас услышим, что у «Барселоны» просто наступил такой сложный переходной сезон? Но правильнее говорить, что ситуацию усугубили, переход начался раньше. Все проблемы перенесли не с прошлого, а с позапрошлого сезона. Но разница все-таки заметная, ведь в 58 играх проиграли 7 раз, а сейчас всего 38 матчей – уже девятое поражение, причем очередное болезненное.

Не уступали «Атлетико» в 20 матчах Ла Лиги

Болезнь была, но ее усугубили. «Матрасники» были удобными соперниками для каталонцев в чемпионате. В Лиге чемпионов в плей-офф прошли «Барселону» четыре года назад, но в Примере в двадцати матчах подряд фаворит не уступал никогда. Длинная серия – началась в 2010-м году, и насчитывала 14 побед и всего 6 ничьих.

Чтобы понять, насколько давно «Барселона» не была слабее «Атлетико» в очном матче Ла Лиги, достаточно напомнить, что предыдущее поражение случилось, когда забивали Форлан и Симау, а тренировал каталонцев Гвардиола. Де Хеа пропустил от Ибрагимовича, из состава каталонцев остались только Бускетс и Месси, из состава «Атлетико» на тот матч — никого.

Без «Барселоны» Суарес уже забил 5 мячей

Наличие чемпиона по духу меняет коллектив. У всей команды «блаугранас» 15 голов в 8 играх, у Луиса 5 в 6 матчах Ла Лиги. И с уругвайцем на поле, учитывая, как каталонцы расстались с легендой, разница в счете могла быть крупнее. А вот на победу «Барселоны» никто особо не ставил – допускали или ничью, или успех «Атлетико» в один мяч. Пока у «Реала» и их вечного врага проблемы, у Симеоне неплохие шансы, победив в перенесенных играх, единолично возглавить таблицу.

Подхвативший вирус Суарес уже преобразил игру команды в атаке – у «Барселоны» таких полезных новичков давно не было. Поэтому даже без форварда «Атлетико» был собой, ведь изменился психологически. Тер Штеген ошибся – далеко вышел из ворот, и хотя у «Барселоны» были традиционные вялые подходы, а счет по точным ударам 2:4, Облак ни разу не создал сэйв-шедевр. Каталонцы сыграли в Мадриде обреченно, словно вышли за поражением 1:0 или 2:1. Урок для клуба – если хочешь убрать Суареса, то найди ему замену по психологии и результативности.

С Месси совершили 87 миллионов ошибок

Стоило его отпустить, играет словно в воду опущенный – 1 раз попал в створ ворот в 800-м матче за «Барселону». Без него могли начать новую эпоху, с ним будут жить прошлым. «Уважай Месси», — кричали школьники, атаковавшие автомобиль Гризманна у базы клуба. А на каком основании? Уважать Лионеля может фанат футбола, с которым у аргентинца нет личных отношений, просто за гениальность. А если капитан плохо встретил француза, если бывший агент Антуана прав и Месси играл в «маленького диктатора», то ответственность за развал «Барселоны», лежит и на легенде клуба.

Понятно, почему Лионель вспылил на вопрос о Гризманне. Француз – взрослый мужик, Месси не может его заставить собрать волю в кулак и играть нормально (против знакомой Антуану обороны «Атлетико» был никаким). Выставлять аргентинца единственной причиной всех проблем неправильно. Но одна из первопричин печальной развязки – решение Бартомеу сохранить Месси любой ценой. О маленьких людях не думают, но представьте судьбу работников «Барселоны», которых сократили и сократят, поскольку Хосеп испугался, что подожгут его дом, если отпустит Месси летом. Решение оставить Лионеля добивает клуб, чем дольше будут тянуть с расставанием – тем им же хуже.

Тер Штеген спас 19 раз, но обожает привозить

Человек, который может пропустить после удара с центра поля. Которому судьба подкинула Нойера в качестве конкурента-ориентира в сборной Германии, будет играть авантюрно вдали от линии ворот, рисковать, зная, чем может закончиться. Зато в самой рамке Марк-Андре спасал «Барселону» часто. Но не в этом сезоне. Всего собрал 19 сэйвов – немного, как подобает голкиперу команды, которая чаще всех в Ла Лиге владеет мячом. И уже 9 раз пропускал, то есть близок момент, когда немец начнет вынимать мяч из сетки после каждого третьего точного удара.

«Оборона мечты», всего 2 сухаря в 8 турах. А с учетом травмы Пике – здоровья Жерару, ситуация может усугубиться. Обратите внимание, что Куман выпустил на поле флангового бека Деста вместо ветерана, то есть не доверяет особо другим центральным защитникам. И тер Штеген не доверяет, поэтому покинул ворота, добавил в послужной список четвертую явную ошибку, что привела к голу только в Примере – антирекорд среди всех голкиперов, что выступают в этом сезоне. Конечно, немцу не надо искать замену (если сам не устал от «Барселоны» и не планирует уйти), но вот вам факт – Облак отражает 93 % ударов, а пропустил 2 гола в 8 матчах.

Куман потерял очки в 5 турах из 8

Такое ощущение, что Бартомеу выбрал тренера по принципу «кого не жаль, но чтобы с хорошей репутацией среди фанатов». Так и было, Куману предложили пост не за тренерский талант, а чтобы побыл щитом. Рональда знают, как легендарного игрока, но еще парочка месяцев — загонят себя в Ла Лиге настолько глубоко, что до весны наставник не дотянет. Дело ведь не только в результатах, в хороший вечер «Барселона» и «Ювентус» без Роналду обыграет. Дело во впечатлениях, ведь каталонцам важно сделать все красиво. А не получается.

Во что играет «Барселона»? Это не «тики-така», количество времени с мячом контролируют не сами каталонцы – так было раньше, когда Месси, Педро, Вилья и Иньеста отбирали мяч у чужой штрафной. Оппоненты выбирают, насколько им выгодно, чтобы «Барселона» возилась с круглым без опасных ударов. Это не «4-2-3-1», поскольку Дембеле и Фати (Педри) не инсайды, а Месси не классический плеймейкер. А Гризманн – не Суарес. Впрочем, Де Йонг и Пьянич тоже не пара сыгранных ребят, что успешно ловят чужие контратаки. «Барселона» на удивление бесформенная, и это понял даже удобный им «Атлетико».

У Зидана полно игровых проблем, но в Эль Класико взяли две победы подряд, что дошло до середняков – «Алавес» и «Хетафе» отбирали у Кумана очки, то обязательно дойдет до соперников в Лиге чемпионов. А поскольку единственная цель сезона, на который насильно оставили Месси – взять «ушастого», то провал на этом фронте развалит команду до основания. Непонятно, зачем «Барселона» делала себе хуже, оставляя Лионеля и приглашая Кумана? Но вы знаете, кто принимал решения, а здесь собрали факты и делаем выводы.

Любой соперник, что подготовится к матчу с каталонцами физически и не наделает ошибок в защите, заберет очки. «Атлетико» прервал десятилетнюю серию из двадцати осечек подряд, и его примеру последуют другие.

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Terek-Anji
Terek-Anji ответ League1 (раскрыть)
02 декабря в 21:53
Неймар? C’est une blague? 🤣
League1
League1 ответ Terek-Anji (раскрыть)
23 ноября в 22:16
Всё относительно. По сравнению с Роналду, Неймаром и даже с кусаресом он всё же Бревзема.
Terek-Anji
Terek-Anji ответ League1 (раскрыть)
23 ноября в 20:39, ред.
Бревенчатый Бензема?🤣

Чувак, если спортсмен забивший 255 голов за свой клуб и из них 72 победных гола, которые определили Реал как победителя - для тебя является бревном, ты в футболе ничего не понимаешь. Про голевые передачи я уже и говорить не буду.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ eleven LC (раскрыть)
23 ноября в 14:17
ну про выход Реала в плей-офф ЛЧ даже не сомневаюсь ни грамм, не было такого, чтобы не выходили еще. А то, что остался Месси, я еще летом говорил это хорошие новости...для Реала )) Месси без мотивации - грузило
eleven LC
eleven LC ответ Ruslan3132 (раскрыть)
23 ноября в 13:33, ред.
Я думаю Барса скорее всего даже в зону лч попадёт,но титулов конечно болельщикам сине-гранатовых ждать не стоит,сейчас для них "отдушина" это лч,но это только до плей-офф,там как обычно будет провал
Видно что Лео постарел и играть за Барсу больше не хочет,Реал кстати не на много лучше выглядит и там многое решит матч с Интером!
Over 9000
Over 9000
22 ноября в 18:57
Месси сильно постарел.
проще действительно продать его в ман-сити и строить новую команду из молодёжи.
Куман был специально нанят как "злой полицейский" который разгребёт 77 и пофиг на результат, переходный сезон.
но что-то всё застопорилось на половине
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Homelander (комментарий удален) (раскрыть)
22 ноября в 16:33
да ты, Пеппа, не переживай за Валенсии и прочие Вильяреалы...У нас стадион реконструируется, отсюда отсутствие трансферов, ну ниче, все идет по плану, будет усиление...а вам то ниче не светит уже, в долгах, как в шелках. У вас не огород уже, пустые выжженые грядки.
League1
League1
22 ноября в 14:19
У гномоглоров всегда был виноват кто-то, но только не распиаренный гномяра. Неймар им не нравился - мяч передерживал. Сурес якобы моменты порол. Все кругом плохие футболисты, один гном ух какой футболист. Но не стало их и гном просто пешеходом оказался по сути. Роналду вон всю жизнь с бревенчатым Бенземой играл и ничего, не жужал. Делал и делал свою работу.
Roger Young
Roger Young
22 ноября в 13:05
Очень надеюсь, что этот результат Атлетико не станет одной яркой вспышкой.

Барселона в этом году уже вряд ли кандидат на золото. У Реала тоже есть проблемы. Этот сезон должен прервать гегемонию двух фаворитов.

Чемпионство может взять кто-то другой, если будет стабильно выступать на хорошем уровне.
Ruslan3132
Ruslan3132
22 ноября в 12:59
интересно, в зону Лиги Европы поднимутся хоть? ) или вылетят...было бы прикольнее последнее ))
Я на стреме
Я на стреме
22 ноября в 12:29, ред.
если "с детства за Барселону" то пережить этот апокалипсис сложно. а самое страшное что храм Месси разрушен варварами , идол низвергнут, а желания приклоняться никуда не делось.
и тут бы самое время махнуть через Ла-Манш, к мощам святого Пепа....ну и тут косяк. в условиях смога и повышенной влажности, тики-така там так и не прижилась. хоть бросай всё и переезжай в Мадрид.....на "матрас" естественно
rubin kazzzan
rubin kazzzan
22 ноября в 12:07
Кризис бывает у всех. Главное уметь быстро выходить из него!!!! А не прозябать в этом кризисе!
112910415
112910415
22 ноября в 11:20
тяжелый кризис
drilkin
drilkin
22 ноября в 11:11
Игроки вроде нормальные, только нет никакой сыгранности. Нет никакой тактики как разобраться с соперником. Интересно, что они делают на тренировках? Мы привыкли, что Барселона держит мяч и заставляет соперников защищаться в своей штрафной. А сейчас из своей не могут нормально выйти. У игроков нет желания рвать соперника. Один на один соперника может обыграть только Месси и Дембеле. Сыграны только Месси с Альбой. Непонятно во что играет Гризман, какая у него позиция. Будь моя воля, я бы на левый фланг поставил Рональдо, а в центр можно даже старого Ибрагимовича. Сезона 2-3 всех бы рвали...
rubin kazzzan
rubin kazzzan
22 ноября в 11:03
Провал для Барсы! Но они ещё наберут ход! Пусть и не станут чемпионами в этом году
VAN ARM
VAN ARM
22 ноября в 10:48
это в этом году не закончится))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 ноября в 10:10
Барселона на раслабоне!
Zenit_84
Zenit_84
22 ноября в 10:09
Какой-то кризис в Барсе
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