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Рэпер Баста: «Не ассоциирую Карпина ни с городом, ни с клубом „Ростов“»

вчера, 23:39

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал о конфликте с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным. В 2018 году наставник заявил, что подготовке его команды помешал концерт рэпера, проходивший на стадионе ростовского клуба.

У нас был конфликт. Валера Карпин — человек очень чувствительный. Я отношусь к нему с симпатией, по-другому нельзя к нему относиться. Позиция была такая: если я выступлю на стадионе, команда «Ростов» там играть больше не сможет.

Для меня любовь к городу — это не громкие слова. Мне хотелось сделать этот праздник. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов». Ну да, очередной тренер, еще один человек, который поработает в этом клубе. И всё. Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моем родном городе. Мне было обидно и горько.

Нужно понимать, кто есть кто. Если ты тренер — наемник, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону. Вот это был бы поворот.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар ответ РЭП НИГГА (раскрыть)
сегодня в 08:33
Аня, Баста не просто за СКА. Он президент ФК СКА
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
сегодня в 07:42
он же за СКА? что ему за дело до клуба Ростов? он и про Бердыева что-то говорил нехорошее....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:37
Стадион предназначен для игры в футбол а не для всяких развлекательных зрелищ.
ABir
ABir
сегодня в 05:47
Для Карпина Ростов лишь очередная ступенька восхождения по карьерной лестнице.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:37
Обиделся из за пустяка рэпер, ведь тренеру видней
ДСА
ДСА
сегодня в 05:34
Валера уже доказал, что может.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:17
Карпин футболист тренер человек. Кто такой рэпэр?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 03:14
ему частушки петь в Саратове - а он указывает как играть в футбол..
zim289
zim289
сегодня в 00:34
Псевдопатриотичный псевдопатриотизм
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 00:18
мда.... какой же он великий этот баста , аж смешно))
Брулин
Брулин
вчера в 23:59
Лучше молчать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять все сомнения
Оновтун
Оновтун
вчера в 23:59
Московский бизнесмен Вакуленко не ассоциируется ни с Ростовом, ни с музыкой
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 23:53
Согласен с Бастой. Карпин никак не ассоциируется с городом где работает. Причем наемник наемнику рознь, Бердыев и Божович создали в Ростове команду-династию в широком смысле слова и до сих пор любимы ростовчанами в не зависимости от нынешнего места работы. Карпин же ярко выраженный эгоцентрик, который позиционирует только себя любимого и больше ничего.
Сантус
Сантус
вчера в 23:51
Два чела из Москвы зарубились за Ростов-папу...)
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 23:45
Карпов вроде бы не причём совсем. А Валерий Карпин - тренер Ростов, клуба из города, который является самым любимым городом рэпера Басты. У них был конфликт, ввиду принципиально позиции Басты и других причин, но Баста его не ненавидит. В общем-то это всё.
David Young
David Young
вчера в 23:43
Это личное видение, не всем дано стать частью какого-то города, и не всем это надо.
Интересно бы ещё услышать мнение рэпера Ноггано.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:40
Причём. Тут Карпов и город?
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