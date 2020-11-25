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Кержаков: «В Лиге чемпионов не прощают даже малейшие ошибки»

сегодня, 01:26
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Всегда обидно проигрывать. Но в Лиге чемпионов не прощают даже малейшие ошибки. Иммобиле — форвард экстра-класса, если у него есть шанс, то он практически всегда его использует. Нельзя давать простора, времени, чтобы человек принимал и исполнял.

В первом матче у них не было ряда ведущих игроков, они тогда сыграли вторым номером. А в этой игре сразу побежали в прессинг, результатом стал пропущенный нами гол на третьей минуте. Потом они продолжили прессинговать.

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 01:44
К вратарю вопросов нет,провел матч отлично!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если бы ни Кержаков,то разгром был бы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viv
viv
сегодня в 01:32
Повезло ещё что Иммобиле не играл в первом матче в Питере.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 01:28
У них Иммобиле,а у вас Артемка,в чем проблема?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:28
Зенит постоянно ошиьается
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 01:28
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 01:27, ред.
    Кержаков, кстати, лучший игрок матча, и Зенита, походу, в частности.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 01:27
    Особенно, когда серьёзных семь штук.
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