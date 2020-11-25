Кержаков: «В Лиге чемпионов не прощают даже малейшие ошибки»

Вратарь «Зенита» прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Всегда обидно проигрывать. Но в Лиге чемпионов не прощают даже малейшие ошибки. Иммобиле — форвард экстра-класса, если у него есть шанс, то он практически всегда его использует. Нельзя давать простора, времени, чтобы человек принимал и исполнял.

В первом матче у них не было ряда ведущих игроков, они тогда сыграли вторым номером. А в этой игре сразу побежали в прессинг, результатом стал пропущенный нами гол на третьей минуте. Потом они продолжили прессинговать.