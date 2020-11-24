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Игнатьев: «Сейчас для „Локомотива“ лучший вариант увезти очки из Мадрида»

сегодня, 20:32
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 23:00 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев порассуждал о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится завтра, 25 ноября в Мадриде.

Я рад снова вернуться на этот стадион в Мадриде, здесь мы играли неоднократно, правда, очков не набирали. Дома мы играли неплохо, сейчас для нас самый лучший варит увезти очки.

Даже если сил нет, их надо находить, потому что очень важные игры во всех турнирах, грех жаловаться, такой график, нужно выходить и показывать свой максимум.

Давно не играл в полузащите, Марко Николич поставил меня а в атакующую линию. Мне там даже больше нравится. Но если я буду нужен на другой позиции, с радостью там сыграю.

Уверен, что мы лучше изучили «Атлетико», чем они нас.

Вчера «Локомотив» долгое время не мог получить багаж в аэропорту Мадрида.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 22:07
У них спросили до матча,они и ответили соответственно.Ничего критичного они не сказали,не стоит искать черную кошку сами знаете где....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:00
Николич и вот Игнатьев! Не лучше попробовать сначала а не п-ть)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 20:57
Да, увезти "очко" из Мадрида будет за счастье для Локо..... Хотя, если Локо сыграет удачно- порадуюсь.
beefs
beefs
сегодня в 20:34
мечты, мечты где ваша сладость...
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