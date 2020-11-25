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Мусаев: «Было недопустимо пропускать такой гол на последних минутах»

сегодня, 00:06
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после поражения в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).

Мы можем винить только себя за этот результат. Мы были хороши, но только в некоторых отрезках матча. И конечно, мы должны были играть до конца матча. Было недопустимо пропускать такой гол на последних минутах.

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 01:41
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 01:17
    Виновата команда виноват и тренер....
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 01:08
    Не верю, это его интервью? Ни одного слова про проблемы с составом, что в таких условиях сложно играть? Не верю, вырезали, наверное.
    viv
    viv
    сегодня в 00:58
    Опять на теже грабли.
    Оновтун
    Оновтун
    сегодня в 00:57
    Недопустимо было назначать тебя тренером
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 00:53
    Круто сказал! Мусаев, верим!
    Vilen Naidenkne
    Vilen Naidenkne
    сегодня в 00:50
    Уберите директора команды !!! И все попрет , как врач может руководить командой как ? И тренера тогда поменяют и помощников тренера найдут толковых , а так панебратсво в клубе вот и весь ответ на все вопросы .
    Жека10
    Жека10
    сегодня в 00:46
    Аха-ха ну посмешил однако
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:29
    Все понятно !
    Во всех проигрышах виноват вратарь !
    nubom
    nubom
    сегодня в 00:24, ред.
    «Было недопустимо пропускать такой гол на последних минутах»...конечно недопустимо. Вот испанцы не пропустили - потому и выиграли...
    Robinson
    Robinson ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 00:13, ред.
    Тренер нужен который что то выигрывал, он мог бы привить дух победителей команде.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:13
    Что выросло то выросло...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:11
    Что выросло то выросло...
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 00:11, ред.
    Не знаю кто как, а я немного задержался в ощущении дежавю. Когда ты второй раз видишь одно и то же - это странно. Но когда это происходит пятый или седьмой раз... И снова Краснодар, и снова в последний момент, и снова все эти отговорки, и снова в итоге звучит привычное: ну в этот раз не повезло, в другой раз выйдет по-нашему, не унывать! Мы еще всем покажем!

    ...а через год всё то же самое. Будь то Кубок России или чемпионат, или Лига Европы или Лига чемпионов. Всё равно в итоге у Краснодара всё одинаково - это команда, которая не способна ничего выиграть по определению.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 00:11
    Было недопустимо ставить тебя тренером, пока этот дилетант в руля команды, счастья Краснодару не видать. А может и к лучшему, пусть и дальше топит клуб на потеху зрителям
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 00:09
    Иди ты в жо..пу!!!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 00:07
    Пора на выход
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