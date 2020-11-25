Мусаев: «Было недопустимо пропускать такой гол на последних минутах»

Главный тренер «Краснодара» поделился впечатлениями после поражения в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).

Мы можем винить только себя за этот результат. Мы были хороши, но только в некоторых отрезках матча. И конечно, мы должны были играть до конца матча. Было недопустимо пропускать такой гол на последних минутах.