Мусаев: «Было недопустимо пропускать такой гол на последних минутах»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после поражения в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).
Мы можем винить только себя за этот результат. Мы были хороши, но только в некоторых отрезках матча. И конечно, мы должны были играть до конца матча. Было недопустимо пропускать такой гол на последних минутах.
Во всех проигрышах виноват вратарь !
Во всех проигрышах виноват вратарь !
...а через год всё то же самое. Будь то Кубок России или чемпионат, или Лига Европы или Лига чемпионов. Всё равно в итоге у Краснодара всё одинаково - это команда, которая не способна ничего выиграть по определению.
...а через год всё то же самое. Будь то Кубок России или чемпионат, или Лига Европы или Лига чемпионов. Всё равно в итоге у Краснодара всё одинаково - это команда, которая не способна ничего выиграть по определению.