Николич: «У „Локомотива“ есть шанс в матче с „Атлетико“»

Главный тренер «Локомотива» поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Хочу говорить о нашей команде, мы готовились к матчу. Уверен в команде. В Москве была трудная встреча. Хочется смотреть на уверенную команду, где будет дисциплина. По тактике нет вопросов вообще.

В матчах с такими командами, как «Атлетико», нужно держать дисциплину. У испанцев очень качественная и опытная команда, играет на высоком уровне. Но у нас есть шанс, правда футбола всегда на поле.

Хочу думать только о победе. Магкеев с нами. Будет он играть или нет, будет понятно завтра. Думаю, мы играли не очень хорошо. В матче с «Баварией» мы играли лучше, да и с «Зальцбургом» тоже. Если завтра будем играть на 20–30 процентов лучше, можно выйти на хороший результат.