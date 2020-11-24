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Николич: «У „Локомотива“ есть шанс в матче с „Атлетико“»

сегодня, 20:40
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Хочу говорить о нашей команде, мы готовились к матчу. Уверен в команде. В Москве была трудная встреча. Хочется смотреть на уверенную команду, где будет дисциплина. По тактике нет вопросов вообще.

В матчах с такими командами, как «Атлетико», нужно держать дисциплину. У испанцев очень качественная и опытная команда, играет на высоком уровне. Но у нас есть шанс, правда футбола всегда на поле.

Хочу думать только о победе. Магкеев с нами. Будет он играть или нет, будет понятно завтра. Думаю, мы играли не очень хорошо. В матче с «Баварией» мы играли лучше, да и с «Зальцбургом» тоже. Если завтра будем играть на 20–30 процентов лучше, можно выйти на хороший результат.

Ранее о предстоящем матче высказался хавбек «Локо» Владислав Игнатьев.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 22:57
Мало ли кто у кого выигрывал. Иногда и наши удивляли. Посмотрим , но шансы мизерны. Буду рад, если ошибаюсь.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 22:17
Ну дерзайте тогда мячик круглый.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:03
Ну да ладно уж драматизировать,прям невозможно.Рубин в свое время у лучшей в истории Барсы выигрывал и т.д,нет ничего невозможного,Атлетико это не прошлогодняя Бавария.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:10
Урвать даже очко у Атлетико на выезде - это практически невозможно. Разве только если случится какой то форс мажор .
viv
viv
сегодня в 21:04
Николич, шансов с Атлетико ноль.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:01
Локо смотрит с оптимизмом на эту встречу.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:58
Удачи Локо! Но....
drug01
drug01
сегодня в 20:44
Желаем удачи и здоровья
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