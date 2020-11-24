Черчесов: «Иногда результат 0:5 лучше, чем 0:1»

Главный тренер сборной России объяснил неудовлетворительные результаты команды в последних матчах и рассказал, почему не стал подавать в отставку после поражения от Сербии со счетом 0:5 в матче Лиги Наций.

Отставка после матча с Сербией? Главному тренеру не следовало это делать. Если бы надо было это сделать, я бы сделал. Это одна игра, которую мы провели, надо сказать, безобразно. Я сам был шокирован этим результатом. Но это спорт, надо всё переосмыслить. Есть глобальная задача, которую мы решили — выход на Евро-2020. Есть матчи Лиги Наций, где очень обидно, что мы заняли второе место. Запоминается последнее, поэтому в очень негативном свете сейчас всё предстало.

Надо понимать, что есть команда, которая выходит на Евро, но также есть команда, которая приехала в Сербию, за которую ты должен отвечать, но не можешь это сделать из-за ряда потерь. Она была собрана в короткий срок и надо было показать результат. Считаю, что в матче с Турцией у нас был оптимальный состав на поле на тот момент. Это та игра, где мы выглядели командой. Не знаем, как бы все закончилось, если бы не ошибки. И это оптимальное сочетание игроков осталось еще без троих в матче с Сербией. Такой ситуации у меня еще не было. Если пандемию никто не отменит, то может быть то же самое.

Что происходит со сборной России? С футболистами я там еще поговорил. Еще будут разговоры, чтобы таких казусов не было. В спорте бывают дни, когда всё против тебя.

Иногда результат 0:5 лучше, чем 0:1. Теперь всем ясно, какой у нас резерв, кто может подменить. Мы лишний раз убедились в том или ином решении.