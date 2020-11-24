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Черчесов: «Иногда результат 0:5 лучше, чем 0:1»

сегодня, 19:48

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил неудовлетворительные результаты команды в последних матчах и рассказал, почему не стал подавать в отставку после поражения от Сербии со счетом 0:5 в матче Лиги Наций.

Отставка после матча с Сербией? Главному тренеру не следовало это делать. Если бы надо было это сделать, я бы сделал. Это одна игра, которую мы провели, надо сказать, безобразно. Я сам был шокирован этим результатом. Но это спорт, надо всё переосмыслить. Есть глобальная задача, которую мы решили — выход на Евро-2020. Есть матчи Лиги Наций, где очень обидно, что мы заняли второе место. Запоминается последнее, поэтому в очень негативном свете сейчас всё предстало.

Надо понимать, что есть команда, которая выходит на Евро, но также есть команда, которая приехала в Сербию, за которую ты должен отвечать, но не можешь это сделать из-за ряда потерь. Она была собрана в короткий срок и надо было показать результат. Считаю, что в матче с Турцией у нас был оптимальный состав на поле на тот момент. Это та игра, где мы выглядели командой. Не знаем, как бы все закончилось, если бы не ошибки. И это оптимальное сочетание игроков осталось еще без троих в матче с Сербией. Такой ситуации у меня еще не было. Если пандемию никто не отменит, то может быть то же самое.

Что происходит со сборной России? С футболистами я там еще поговорил. Еще будут разговоры, чтобы таких казусов не было. В спорте бывают дни, когда всё против тебя.

Иногда результат 0:5 лучше, чем 0:1. Теперь всем ясно, какой у нас резерв, кто может подменить. Мы лишний раз убедились в том или ином решении.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 23:36
Любит народ Черчесова))
шацк
шацк
сегодня в 23:29
Какой же идиот... Подбор игроков на матч с Турцией был таким же как на Сербию, исключаем Семенова на красной. 5-0 лучше чем 1-0 это слова не главного тренера, а главного контрольного австро-польского недоразумения. Сам как мужик не уйдет, он просто не понимает ничего - дурак!
mr. Krot
mr. Krot
сегодня в 23:25
"Если бы надо было это сделать, я бы сделал" "Мы лишний раз убедились в том или ином решении" - ну это клиника. Усатый совсем кукухой поехал
офигенный
офигенный
сегодня в 23:23
Он совсем офигел что ли ?
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 23:21
Говорит как ..дак. Ведёт себя как ..дак. Значит и есть. .дак.
мангo
мангo
сегодня в 23:16
Слуц увидел что в сборной творится и сам свалил.. нафиг ему этот героморой , а чабан до последнего будет цепояится пока посохом не поногят... никакого самоуважения..одно бабло на уме
youtomee
youtomee
сегодня в 22:41, ред.
с ним можно согласиться, иногда лучше провалиться в пух и прах на Евро, и быстрее понять, что Стасику надо валить, чем сыграть так себе и продолжать тянуть вот этот вот.....
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 22:35
Пошёл вон! Чинуша ты позорный, а не тренер. Главное для тебя не команду и футбол создать, а подольше на тёплом местечке задержаться.
Tonik-ID
Tonik-ID
сегодня в 22:21
Краем уха слышал сегодня интерью Приветыча на мяч-тв... То что он нес - это дикий ужас и уровень базара гопоты подъездной. Постоянно тыкал и хамил журналюгам в стиле "сначала добейся". И как истинный продукт российской системы, не ответил по существу ни на один вопрос)
за
за
сегодня в 22:19
пол литра, лучше чем сто грамм!
зигзаг
зигзаг
сегодня в 22:16
Что сказал, что перд..ул одно и тоже. А насчет казусов имел видимо ввиду, покупать теберь все игры будут, что бы лишний раз не рисковать
Vredinka_online
Vredinka_online ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 22:13
Конечно у него выбор не очень, но не говорить вещи которые больше напоминают Лихорадочный бред
Эмиль Абдуллаев
Эмиль Абдуллаев
сегодня в 22:10
Черчесов и Гюнеш только философией занимаются. Тактически команды не о чем. Бла бла
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 22:09
Ваши ожидания ваши проблемы эта фраза не кажется такой ужасной((((
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 22:05
видимо он из тех кто будет на одних и тех же футболистах, пока они не завершат карьеру, как Акинфеев и Игнашевич
Почему не попытаться сделать молодую боеспоособную команду и обкатать их в товарняках и лиге наций, как это делают другие, например та же Германия, пусть и 0 6 проиграла
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 21:47
Иногда лучше по74ть,чем 0:5 проиграть!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:34
Конченный у нас тренер сборной, давно пора менять
Zimmer
Zimmer
сегодня в 21:32
Крутое оправдание, ничего не скажешь.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 21:28, ред.
До ЧМ2018, под его руководством сборная была ужасна. Потом на ЧМ влетели 0-3 Уругваю, но настроились на испанцев, не без доли везения пройдя их и выдав действительно классный матч с хорватами, не без доли везения хорваты тогда прошли в полуфинал. Ну и всё) игры как не было, так и нет. Уверенно обыгрывать может только команды уровня Кипра, с середняками уже штормит, а если парочка ключевых игроков вылетела, так вообще можно на матч не выходить )) 0-3 лучше. Вот и вся Россия Черчесова. Видимо надо было вылетить в дивизион С, что бы до руководства РФС дошло, что физрук никогда не построит из команды конфетку. Но дойдёт по всей видимости, когда займут очередное последние место на очередном евро.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:25
Друзья, вас послушать так у нас в клубах играют высококлассные футболисты, а вот Черчесов их не берет в сборную. Посмотрите на наши клубы в играх ЛЧ и ЛЕ и всё , днище . Где ему взять в сборную игроков. Одни игрочишки пешеходы.
Ironigor
Ironigor ответ Шо Опять Последние (раскрыть)
сегодня в 21:19
Да здесь же собрались бывшие тренера экстра класса ,они лучше всех знают как что делать и кого брать в сборную ( деревьев полная тайга) .Папы Карло !!! Свистеть на диване за клавишами - Чемпионы мира 🌍 !!!
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 21:16
0-10 еще красивше выглядит..)))
Lexand
Lexand
сегодня в 21:13
Иногда лучше молчать, чем говорить
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:13
Я бы не стал так категорично , что все конец для Сборной.
Вышли на Евро, кстати не всегда туда выходили , вторые в Лиге наций и хорошо , что остались в этой равной себе группе. Ну а анализ по Сборной и ее тренерскому составу уже после Евро. Это будет справедливо .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:11, ред.
Вся проблема Черчесова и нас с вами в том, что ему изначально была поставлена задача не создать боеспособную команду на годы вперёд, а слепить из имеющихся футболистов что-то, что может успешно выступить в каком-либо турнире. В какой-то мере ему повезло на прошедшем ЧМ, но это всего лишь везение, а не демонстрация команды, за которой будущее. Если бы Черчесов был заинтересован в том, о чём я сказал ранее, то в сборной мы давно бы уже видели не старичков, а перспективных ребят, которые бы играли на постоянной основе и на своей шкуре почувствовали, что значит выступать против лучших футболистов мира. А почувствовав, захотели бы совершенствовать своё мастерство, чтобы ни в чём им не уступать. А так, уровень С.С., как тренера сборной, полностью соответствует уровню футболистов, её населяющих, и как бы мы ни критиковали главного тренера, ничего с этой командой он добиться не сможет.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:55
слабые у Саламыча резервы просто, а в отставку вы лучше сами идите)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:54
Ахахахаха. Видел я этот зоопарк). Питон сытый, самодовольный учил уму разуму Мартышек. Ну! Губа пусть будет детёнышем Гориллы))
Мудко-рыбина...
Сантус
Сантус
сегодня в 20:52
Разродился ответами.... кому-то полегчало?)
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 20:52, ред.
А иногда в нужный момент ПРИВЯЗАТЬ СЕБЯ К КРЕСЛУ.....
pomor45
pomor45
сегодня в 20:49
Иногда лучше помолчать.
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