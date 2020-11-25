Газинский: «Не знаю, что говорить после таких матчей»

Полузащитник «Краснодара» прокомментировал домашнее поражение от «Севильи» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Решающий гол был забит на 5-й компенсированной минуте 2-го тайма.

Если честно, то я не знаю, что говорить после таких матчей. Это уже вторая такая игра подряд. Пропустили первыми, но нашли в себе силы отыграться. У нас были ещё подходы к воротам соперника, но реализовать их не получилось. И в очередной раз упускаем ничью в самом конце встречи.

В чём причина? Мне тяжело сказать. Сейчас неудобно перед болельщиками и перед самими собой. Будем разбираться в том, что же произошло. Так нельзя играть. Надо находить силы, чтобы исправляться.

Перепалка с Кайо? Это игровые моменты, в раздевалке разберёмся.