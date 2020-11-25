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Газинский: «Не знаю, что говорить после таких матчей»

сегодня, 01:14
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал домашнее поражение от «Севильи» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Решающий гол был забит на 5-й компенсированной минуте 2-го тайма.

Если честно, то я не знаю, что говорить после таких матчей. Это уже вторая такая игра подряд. Пропустили первыми, но нашли в себе силы отыграться. У нас были ещё подходы к воротам соперника, но реализовать их не получилось. И в очередной раз упускаем ничью в самом конце встречи.

В чём причина? Мне тяжело сказать. Сейчас неудобно перед болельщиками и перед самими собой. Будем разбираться в том, что же произошло. Так нельзя играть. Надо находить силы, чтобы исправляться.

Перепалка с Кайо? Это игровые моменты, в раздевалке разберёмся.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:24, ред.
А говорить ничего не надо, нужно идти на поле и работать до седьмого пота, чтобы научиться играть достойно и забивать всё что можно в официальных матчах. Болельщики верят в вас, а это дорого стоит, но настало время отвечать взаимностью чтобы до конца не разочаровать своих поклонников. Хотя бы в оставшихся матчах подарите праздник, для тех кто с вами был и остаётся рядом, когда играете вы так, все бездарно.  Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:20
Счастье вдруг в тишине постучалось в двери......да нет - показалось....
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:18
действовать надо а не говорить
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