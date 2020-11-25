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Нагельсманн: «ПСЖ ничего не создал, но забил со смешного пенальти»

сегодня, 06:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн раскритиковал судейство в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:1),

Не думаю, что у ПСЖ были реальные возможности забить в этой игре. Пенальти же был посмешищем.

Если такое решение принимается на уровне Лиги чемпионов — это очень грустно. Это был нырок [Анхеля Ди Марии], никакого контакта там не было. Возможно, видеоассистенты арбитра смотрели другую игру.

Иногда нюансы имеют решающее значение. Теперь у нас худшее [чем у ПСЖ] положение в группе, мы должны выигрывать оба матча и надеяться, что ПСЖ потеряет очки.

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Mangur
Mangur
сегодня в 07:50
Везет сильнейшему.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:10
Так бывает к сожалению
Gahi
Gahi
сегодня в 07:07
Как бы там не было но результат уже изменить нельзя.
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