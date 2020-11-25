Нагельсманн: «ПСЖ ничего не создал, но забил со смешного пенальти»

Главный тренер «РБ Лейпциг» раскритиковал судейство в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:1),

Не думаю, что у ПСЖ были реальные возможности забить в этой игре. Пенальти же был посмешищем.

Если такое решение принимается на уровне Лиги чемпионов — это очень грустно. Это был нырок [Анхеля Ди Марии], никакого контакта там не было. Возможно, видеоассистенты арбитра смотрели другую игру.