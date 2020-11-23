Вендел и Оздоев пропустят матч с «Лацио»

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сегодня, 13:56

Игроки «Зенита» сегодня вылетели в Рим на матч Лиги чемпионов против «Лацио».

Сообщается, что на борту самолета не оказалось полузащитников Вендела и , они пропустят поединок из-за травм.