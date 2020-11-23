Вендел и Оздоев пропустят матч с «Лацио»

Игроки «Зенита» сегодня вылетели в Рим на матч Лиги чемпионов против «Лацио».
Сообщается, что на борту самолета не оказалось полузащитников Вендела и Магомеда Оздоева, они пропустят поединок из-за травм.
Игроки «Зенита» сегодня вылетели в Рим на матч Лиги чемпионов против «Лацио».
Сообщается, что на борту самолета не оказалось полузащитников Вендела и Магомеда Оздоева, они пропустят поединок из-за травм.
Такое ощущение, что тренерский штаб специально затягивает с возвращением лидеров в состав, что бы показать руководству необходимость усиление состава.
Такое ощущение, что тренерский штаб специально затягивает с возвращением лидеров в состав, что бы показать руководству необходимость усиление состава.
ХОРОШО ПРИСТРОИЛИСЬ!!!!!
Удачи Лацио над нашим середняком!!
ХОРОШО ПРИСТРОИЛИСЬ!!!!!
Удачи Лацио над нашим середняком!!
Травмировались и остались,
Зениту без них тяжело,
Ведь Лацио- не Венло
Травмировались и остались,
Зениту без них тяжело,
Ведь Лацио- не Венло