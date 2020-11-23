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Вендел и Оздоев пропустят матч с «Лацио»

сегодня, 13:56
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:00 Не начался

Игроки «Зенита» сегодня вылетели в Рим на матч Лиги чемпионов против «Лацио».

Сообщается, что на борту самолета не оказалось полузащитников Вендела и Магомеда Оздоева, они пропустят поединок из-за травм.

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Все комментарии
kts
kts
сегодня в 18:03
Это к лучшему. Оздоев минус. Но Зенит пролетит
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 18:01
Главное драчила в старте будет.Сотрет всю защиту соперника. Еще и облизнется.
Сп62
Сп62 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 17:10, ред.
Военная хитрость Семака?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:17
А с Азмуном что? А с Дриусси?
Такое ощущение, что тренерский штаб специально затягивает с возвращением лидеров в состав, что бы показать руководству необходимость усиление состава.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 15:07
негр и цыган радуют)))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:04
Питерский негр всё время в лазарете.
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 14:50
Главное что будет ЯМы74ньо)))
Faustello
Faustello
сегодня в 14:49
Надеюсь что Артем успел размять руки и покажет!)))
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 14:40
Хоть бы газпром чи не сочинял такие смешные фразы,кто они такие что пропустят,что они показывают,???? еще бы написали что и дзюба пропустит с хохлом))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:38
играйте как можете)))
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 14:35
Купили цыгана и малкома за 70 млн евро,а они мячик забыли как выглядит)))))

ХОРОШО ПРИСТРОИЛИСЬ!!!!!
Удачи Лацио над нашим середняком!!
Kosmos58
Kosmos58 ответ andre_can (раскрыть)
сегодня в 14:31
Это не к Зениту.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 14:15
Это по факту повышает вероятность успеха Зенита
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ andre_can (раскрыть)
сегодня в 14:14
Удача возможна, но качественная игра вряд ли. Откуда она возьмется, если до этого ее не было.?:
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:12
Вендел по ходу по пути Маркизио и Малкома пошёл)))
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 14:08
Пускай отдохнут, клуб на турпутевках в Италию сэкономит !
Artemon9
Artemon9
сегодня в 14:07
Оздоев и Вендел устали,
Травмировались и остались,
Зениту без них тяжело,
Ведь Лацио- не Венло
andre_can
andre_can
сегодня в 14:01
Удачи ЗЕНИТУ!!! Главное- это качественная игра!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:00
Ну и Зенита итак длинная скамейка.
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