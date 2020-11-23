Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев перенёс операцию на колене, сообщает пресс-служба национальной команды. Форвард был прооперирован в Риме.
«Возвращайся скорее на поле, Саша, ждём», — говорится в сообщении пресс-службы российской сборной.
Скорейшего выздоровления☝️
Скорейшего выздоровления☝️
Вместо того, чтобы отпускать Сашу в сборную, могли провести все обследования и сразу сделать операцию - сейчас бы уже восстанавливался спокойно.
Здоровья, ждём в строю к весне!
Вместо того, чтобы отпускать Сашу в сборную, могли провести все обследования и сразу сделать операцию - сейчас бы уже восстанавливался спокойно.
Здоровья, ждём в строю к весне!