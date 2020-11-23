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Соболев перенёс операцию на колене

вчера, 19:12

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев перенёс операцию на колене, сообщает пресс-служба национальной команды. Форвард был прооперирован в Риме.

«Возвращайся скорее на поле, Саша, ждём», — говорится в сообщении пресс-службы российской сборной.

Соболев перенёс операцию на колене

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Все комментарии
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 00:38
Выздаравливай парень.Как и все остальные травмированные ребята.Из всех наших команд.
Владимир Прокопчук
Владимир Прокопчук
вчера в 23:42
поэтому его усач и не выпусчкал , угробили на тренировке
Владимир Прокопчук
Владимир Прокопчук ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 23:41
она только для бедных потому чтоотнее толку нет
ЧиП
ЧиП
вчера в 21:56
Это потеря😔
Скорейшего выздоровления☝️
Сп62
Сп62
вчера в 21:52
Нужно восстановиться к февралю. Кубок ждёт. Ждём и мы скорейшего выздоровления. Привет Италии.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:42
А что же наша путинская медицина?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:27
Крепкого здоровья, сборная без единственного нападающего
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:23
Удачи , полного выздоровления и в СТРОЙ !!!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:58
скорейшего и удачного тебе)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:54
Спартак посыплется, однозначно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:31
Такая операция , как у него (повреждение мениска) отработана до мелочей у нас в стране. Делают в любом варианте и через прокол зондом путем дробления мениска и его откачивания и путем разреза. И проблем не бывает практически никогда. Я понимаю кресты, там нужна пластика и новую связку делают из твоего же сухожилия - еще куда ни шло, можно в Италии, или Германии, но мениск...... это выпендреж. Но в любом случае Саше здоровья, он не не сам выбирал место, куда клуб отправил, туда и поехал.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:29
Желаю Александру успешного лечения
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 20:28
У нас в стране всё лечат. ...особенно головы,ну колено не могут. Скорейшего выздоравливления.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
вчера в 20:15
Братан хаха
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:14
Поправляйся Шурик!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 20:14
Здоровья
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 20:13
3-4 часа лета, зачем Едрысне что-то развивать) Не за этим шли во власть)
МапС
МапС
вчера в 20:12
Соболь, ждём возвращения в обойму Спартака! Выздоравливай!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:06
Скорейшего выздоровления!
particular
particular
вчера в 19:51
Медицина у нас замечательная, но все профессиональные спортсмены едут ремонтироваться в Германию и Италию... Здоровья и хорошей микстуры 👍
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:50
Выздоравливай Александр!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 19:41
"Возвращайся скорее на поле, Саша, ждём" сказали в сборной - будто усач его выпускает играть...
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:33
Это он в сборной что ли травмировался? В сборную хоть не отпускай, сплошные травмы.
Ismet FCSM
Ismet FCSM
вчера в 19:32
🥇🏆⚽
makkie
makkie
вчера в 19:28
Идиотская ситуация!
Вместо того, чтобы отпускать Сашу в сборную, могли провести все обследования и сразу сделать операцию - сейчас бы уже восстанавливался спокойно.

Здоровья, ждём в строю к весне!
Я на стреме
Я на стреме ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 19:27, ред.
есть предположения что для мебели
Faustello
Faustello
вчера в 19:22
Выздоравливай Пупсик!)))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:20
Интересно,а зачем его вызывали в сборную???
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 19:17
Здоровья братан!
shlomo
shlomo
вчера в 19:17
Здоровья и всего самого хорошего...быстрее в строй!
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