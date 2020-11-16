Лучший вратарь в истории «Ливерпуля» и наследник Гордона Бэнкса. Голкипер, который стал легендой двух клубов

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сегодня, 00:30

«Соккер.ру» вспоминает легендарного вратаря «Ливерпуля», ушедшего после тяжёлой болезни.

Из Англии снова пришлая печальная новость. Умер сильнейший вратарь в истории «Ливерпуля» Рэй Клеменс. Легенде «красных» было семьдесят два года. Пятнадцать из них он вёл борьбу с раком предстательной железы. Долго сражался, но в итоге проиграл.

В истории «Ливерпуля» было немало замечательных вратарей. Но Клеменс из них считается самым лучшим. И дело не только в титулах, хотя их у Рэя больше, чем у коллег. Три победы в Кубке чемпионов, два Кубка УЕФА , Суперкубок Европы и полный ассортимент домашних трофеев, включая пять титулов чемпиона Англии. У наследника Клеменса (Брюса Гроббелара) больше английских наград, но всего один Кубок чемпионов. В силу разных причин, в том числе и потому, что английские клубы были отлучены от еврокубков. Но дело не в этом. «Ливерпуль» расцвёл и превратился сначала в английского, а потом и европейского великана как раз при Рэе.

Клеменса открыл для большого футбола Билл Шенкли. В 1967 году он пригласил в команду 19-летнего паренька, за спиной которого был всего один сезон в воротах «Сканторпа» (команды третьего дивизиона). Однако Рэй не сразу получил место в воротах. В первом сезоне он не попадал в заявку на матчи. Там просто не предусматривалось наличие второго вратаря. Дебют состоялся в 1968 году. Но первым номером оставался Томми Лоренс. И только в 1970 году Клеменс обосновался в воротах «Ливерпуля», стал легендой трибуны «Коп» и собирателем трофеев. Молодой вратарь показал, что с реакцией у него всё в порядке, и с пластикой, и с игрой на выходах. А главное — от Рэя исходила некая уверенность. С ним стало как-то спокойнее. «Ливерпуль» переживал в конце 60-х не самые хорошие времена, на протяжении нескольких лет не мог ничего выиграть. В сезоне 1970-71 Рэй пропустил всего 21 мяч в 42 встречах, обновив клубный рекорд. Также весной 1971 года «красные» добрались до финала Кубка Англии, где в итоге уступил «Арсеналу». Однако Рэй обратился к болельщикам, попросил тех набраться терпения, а также заверил, что скоро они возьмут этот кубок.

Клеменс не обманул. В 1974 году его клуб выиграл старейший трофей в мире, обыграв «Ньюкасл» на «Уэмбли» с результатом 3:0. Но ещё за год до этого успеха «Ливерпуль» после семилетнего перерыва стал чемпионом Англии, и выиграл вдобавок Кубок УЕФА . Вклад вратаря в обе победы был весьма велик. В первенстве страны «красные» снова пропустили меньше всех, а в одном из финалов европейского кубка Рэй отразил пенальти, склонив тем самым чашу весов в сторону английского клуба.

Ушёл Билл Шенкли, пришёл Боб Пейсли, а позиции Рэя оставались железными. С сентября 1972 года по март 1978 года Клеменс неизменно выходил на поле в стартовом составе мерсисайдцев. Да и потом, пропустив считанное количество матчей, Рэй был на последнем рубеже «Ливерпуля» вплоть до мая 1981 года. Выиграл свой третий Кубок чемпионов и покинул клуб после четырнадцати лет безупречной службы, оставив о себе прекрасную память, множество кричалок и песенок.

Рэй ушёл из «Ливерпуля», но не из футбола. Он перебрался в лондонский «Тоттенхэм». Говорил, что на год-другой. Задержался на семь лет. Да так, что стал легендой ещё одного клуба. Со «шпорами» Клеменс, разумеется, не выиграл столько трофеев, как на прежнем месте. Но Кубок Англии взял, да и Кубок УЕФА 1984 года тоже его заслуга. Только травма не позволила сыграть в финалах. В 38 лет Клеменс решил завершить карьеру. И то во многом потому, что порвал ахилл.

Семидесятые — это ещё и время соперничества двух прекрасных английских вратарей — Рэя Клеменса и Питера Шилтона. На клубном уровне (в чемпионате Англии и еврокубках), да и в сборной страны. Клеменс впервые сыграл за «трёх львов» в ноябре 1972 года. И стал фактически наследником великого Гордона Бэнкса. Но семидесятые годы, счастливые для английского клубного футбола, были чёрной дырой для сборной Англии, которая пролетела мимо чемпионатов мира 1874 и 1978 годов, не смогла войти в финальную четвёрку на чемпионате Европы 1976 года. Только в 1980 году англичане сумели пробиться в число участников первенства континента. Выступили там не лучшим образом. Но вины Рэя в том не было.

Английская сборная, пропустив два чемпионата мира, сумела преодолеть отборочный барьер и завоевать путёвку на Мундиаль-82. Клеменс был включён в заявку под первым номером, а Шилтон — под двадцать вторым. Но уже в Испании Рэй получил повреждение, и тренер Рон Гринвуд окончательно решил вратарский вопрос в пользу Питера. В 1983 году Клеменс окончательно оставил национальную команду (в качестве футболиста), сыграв за 11 лет 63 матча. Более того, он стал первым со времён Фрэнка Свифта голкипером, выводившего сборную Англии с капитанской повязкой.

Рэй не сразу нашёл себя в послефутбольной жизни. Входил в тренерский штаб «шпор», но работал по большей части с молодыми вратарями. Был небольшой опыт практики в роли главного тренера лондонского «Барнета». Но в 1996 году бывший соратник по сборной и «Тоттенхэму» Гленн Ходдлс, возглавивший сборную Англии, сделал Клеменса своим помощником. На протяжении одиннадцати лет Рэй тренировал голкиперов национальной команды. Потом вдруг оказался не нужен Стиву Макларену. Но через несколько лет Рой Ходжсон вернул ветерана в свой тренерский штаб. Клеменс так старательно разминал подопечных перед матчами Евро-2012, что получил рецидив травмы ахиллова сухожилия.

К тому времени Рэй был уже болен. В 2013 году он ушёл на пенсию, и именно тогда появились первые сообщения о тяжёлом недуге. Но Клеменс мужественно сражался за свою жизнь ещё семь лет. Сейчас он ушёл, оставив о себе прекрасную память, блестящий набор выигранных трофеев, 758 матчей, половину из которых он отыграл на ноль.