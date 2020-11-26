ГлавнаяНовости

Игнатьев: «Если бы забили в конце, можно было поздравлять с победой»

сегодня, 02:21
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев дал комментарий после выездного матча с «Атлетико» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Если бы забили мяч в конце матча, то можно было поздравлять с победой, но сделать это не получилось. Старались сыграть на «ноль», но и не забывали об атаке, создавали моменты. У Магкеева [был], у Зе Луиша.

Не припомню того, чтобы во встрече Лиги чемпионов не было ни одной карточки, но судья здорово отработал. Иногда казалось, что у соперника было на 2-3 футболиста больше, порой даже не понимали кого надо держать. Но в перерыве внесли коррективы.

Все новости
Шмурнов: «Видаль, конечно, просто идиот»
Сегодня, 02:27 Комментарии4
Куликов: «Мы ехали в Мадрид за тремя очками»
Сегодня, 02:07 Комментарии1
Николич: «Сейчас я рад, что „Локомотив“ взял очко. Двигаемся дальше»
Сегодня, 01:39 Комментарии5
Тихонов: «У Дзюбы был тяжёлый период»
Вчера, 23:12 Комментарии17
Булыкин: «Есть вероятность того, что Мещеряков сохранит свой пост»
Вчера, 22:30 Комментарии5
Пименов: «Наши клубы „докатывают“ этот год, чтобы всё поскорее закончилось»
Вчера, 21:39 Комментарии17
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:26
Главное - не пропустили , все нормально.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100