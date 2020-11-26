Игнатьев: «Если бы забили в конце, можно было поздравлять с победой»

Защитник «Локомотива» дал комментарий после выездного матча с «Атлетико» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Если бы забили мяч в конце матча, то можно было поздравлять с победой, но сделать это не получилось. Старались сыграть на «ноль», но и не забывали об атаке, создавали моменты. У Магкеева [был], у Зе Луиша.

Не припомню того, чтобы во встрече Лиги чемпионов не было ни одной карточки, но судья здорово отработал. Иногда казалось, что у соперника было на 2-3 футболиста больше, порой даже не понимали кого надо держать. Но в перерыве внесли коррективы.