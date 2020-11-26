Куликов: «Мы ехали в Мадрид за тремя очками»

Полузащитник «Локомотива» дал комментарий после выездного матча с «Атлетико» (0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Не могу сказать, что эта ничья с привкусом победы. Мы ехали за тремя очками. Но это всё равно положительный результат. У «Локомотива» есть шансы пройти дальше со второго места в группе. Готовимся к каждому сопернику, разбирали действия «Атлетико», особенно при стандартах. Поэтому нам удалось избежать опасности у наших ворот. Старались чаще перемещать мяч с фланга на фланг, так как соперник действует очень узко. В каких-то моментах у нас это получалось, но не всегда.