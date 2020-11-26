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Николич: «Сейчас я рад, что „Локомотив“ взял очко. Двигаемся дальше»

сегодня, 01:39
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги выездного матча с «Атлетико» (0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Никогда перед матчем я бы не сказал, что буду счастлив ничейному исходу. Но сейчас я рад, что мы завоевали очко, двигаемся дальше. У нас будет очень важная игра через шесть дней. Но приходится очень много летать: в четверг нас ждёт пятичасовой перелёт в Москву, затем надо будет провести в самолёте ещё 2,5 часа до Грозного, где будет матч с «Ахматом».

Команда старается сделать всё возможное не только в плане физики, но и психологии. Мы не меняем модель игры, действовали в два форварда. Кто был вторым нападающим? Антон Миранчук. Поговорил с Гилерме после поездки в расположение сборной России, поддержал его. Маринато — это наш первый номер.

Удивительно, что наша игра с «Атлетико» закончилась без жёлтых карточек. Мог ли быть пенальти в пользу «Локомотива»? Не могу ничего сказать, надо пересматривать эпизод.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:57
Признаюсь честно, не верил даже в ничью. Но очень рад , что ошибся . А ведь после жеребьевки все просто хоронили Локомотив. Считали , что Зениту и Краснодару повезло, а Локо нет. А в итоге Локомотив пока идет лучше всех , несмотря на сложнейшую группу. А наш "флагман" болтается внизу , хотя все прочили ему выход в весну. Локо сегодня был просто великолепен в обороне, бились за каждый мяч, каждый отскок и рикошет....и выстояли. Молодцы!!!
Локо удачи в последующих матчах. Сегодня болеем за ЦСКА.
Всем здоровья.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 01:52, ред.
Если обыгрывать Зальцбург, а Бавария обыграет Атлектико, то потом можно против немотивированной Баварии брать очки, и если Атлетико с Зальцбургом возьмёт очков меньше, чем Локо с Баварией, то железнодорожники отправятся в одну восьмую.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:49
Молодец Николич! Умеет готовить команду к матчам такого уровня.
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 01:43, ред.
Где то на даче грустит Палыч
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