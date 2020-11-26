Николич: «Сейчас я рад, что „Локомотив“ взял очко. Двигаемся дальше»

Главный тренер «Локомотива» подвёл итоги выездного матча с «Атлетико» (0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Никогда перед матчем я бы не сказал, что буду счастлив ничейному исходу. Но сейчас я рад, что мы завоевали очко, двигаемся дальше. У нас будет очень важная игра через шесть дней. Но приходится очень много летать: в четверг нас ждёт пятичасовой перелёт в Москву, затем надо будет провести в самолёте ещё 2,5 часа до Грозного, где будет матч с «Ахматом».

Команда старается сделать всё возможное не только в плане физики, но и психологии. Мы не меняем модель игры, действовали в два форварда. Кто был вторым нападающим? Антон Миранчук. Поговорил с Гилерме после поездки в расположение сборной России, поддержал его. Маринато — это наш первый номер.

Удивительно, что наша игра с «Атлетико» закончилась без жёлтых карточек. Мог ли быть пенальти в пользу «Локомотива»? Не могу ничего сказать, надо пересматривать эпизод.