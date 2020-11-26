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Доннарумма: «Мы могли победить»

вчера, 23:37
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал результат матча против «Лилля» в Лиге Европы (1:1).

Мы могли победить, но пропустили совсем необязательный гол. Я немного расстроен, но мы хотя бы не проиграли. Впереди нас ждут важные матчи.

Отсутствие Златана? Ибра — чемпион, он является примером для нас, но остальные игроки тоже достойны играть за «Милан». Для меня большая гордость быть капитаном «Милана», но повязка принадлежит Романьоли, в следующем матче он снова будет капитаном.

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ДСА
ДСА
сегодня в 01:14
Сыграли в свою силу.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:02
а могли и проиграть
drug01
drug01
вчера в 23:55
Игра была равна!!!
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 23:54
Неизвестно когда ещё сыграют с Лиллем. Предыдущие игры, до этого сезона, были ещё в 2006 году. Было бы хорошо, если бы Милан снова попал на Лилль в не слишком далёком будущем, и сумел бы победить хотя бы раз, а лучше - два. Но судя по всему, Милану это будет сделать непросто, ведь соперник силён, и является неприятным соперником для россонерри. Вообще Лилль молодец, очень достойно отстоял честь французского футбола в обеих очных встречах с одним из грандов итальянского футбола, который таковым является и на данным момент тоже.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:50
Может быть в следующий раз!
David Young
David Young
вчера в 23:50
Могли, но не смогли.

В Лиге Европы Милан показывает в этом сезоне довольно хороший, но не очень хороший футбол, могут и лучше, да и первое место могут такими темпами отдать Лиллю по итогам группового этапа - уже понятно, что один из этих двух клубов финиширует на первом месте. Кадровые потери здесь сказались, не хватало Ибрагимовича.

Да и Лилль является очень сильной командой, одна из сильнейших французский команд, и одна из самых стабильных, кстати для Милана Лилль уже стал неприятным соперником - всё никак не удается их обыграть, всего было четыре встречи, насколько мне известно, и Милан дважды проиграл, и дважды сыграл вничью.

Интересно будет увидеть развитие событий в этой группе, особенно борьбу за первое место, у обеих команд есть хорошие шансы завершить групповой этап на первом места, кто в итоге его займёт будет зависеть от каждой из четырёх команд данной группы.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:45
Счет на табло , ничего не изменить.
mangox22
mangox22
вчера в 23:39
Ну не дотянули бывает
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