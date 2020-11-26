Доннарумма: «Мы могли победить»

Голкипер «Милана» прокомментировал результат матча против «Лилля» в Лиге Европы (1:1).

Мы могли победить, но пропустили совсем необязательный гол. Я немного расстроен, но мы хотя бы не проиграли. Впереди нас ждут важные матчи.

Отсутствие Златана? Ибра — чемпион, он является примером для нас, но остальные игроки тоже достойны играть за «Милан». Для меня большая гордость быть капитаном «Милана», но повязка принадлежит Романьоли, в следующем матче он снова будет капитаном.