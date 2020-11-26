Доннарумма: «Мы могли победить»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал результат матча против «Лилля» в Лиге Европы (1:1).
Мы могли победить, но пропустили совсем необязательный гол. Я немного расстроен, но мы хотя бы не проиграли. Впереди нас ждут важные матчи.
Отсутствие Златана? Ибра — чемпион, он является примером для нас, но остальные игроки тоже достойны играть за «Милан». Для меня большая гордость быть капитаном «Милана», но повязка принадлежит Романьоли, в следующем матче он снова будет капитаном.
В Лиге Европы Милан показывает в этом сезоне довольно хороший, но не очень хороший футбол, могут и лучше, да и первое место могут такими темпами отдать Лиллю по итогам группового этапа - уже понятно, что один из этих двух клубов финиширует на первом месте. Кадровые потери здесь сказались, не хватало Ибрагимовича.
Да и Лилль является очень сильной командой, одна из сильнейших французский команд, и одна из самых стабильных, кстати для Милана Лилль уже стал неприятным соперником - всё никак не удается их обыграть, всего было четыре встречи, насколько мне известно, и Милан дважды проиграл, и дважды сыграл вничью.
Интересно будет увидеть развитие событий в этой группе, особенно борьбу за первое место, у обеих команд есть хорошие шансы завершить групповой этап на первом места, кто в итоге его займёт будет зависеть от каждой из четырёх команд данной группы.
В Лиге Европы Милан показывает в этом сезоне довольно хороший, но не очень хороший футбол, могут и лучше, да и первое место могут такими темпами отдать Лиллю по итогам группового этапа - уже понятно, что один из этих двух клубов финиширует на первом месте. Кадровые потери здесь сказались, не хватало Ибрагимовича.
Да и Лилль является очень сильной командой, одна из сильнейших французский команд, и одна из самых стабильных, кстати для Милана Лилль уже стал неприятным соперником - всё никак не удается их обыграть, всего было четыре встречи, насколько мне известно, и Милан дважды проиграл, и дважды сыграл вничью.
Интересно будет увидеть развитие событий в этой группе, особенно борьбу за первое место, у обеих команд есть хорошие шансы завершить групповой этап на первом места, кто в итоге его займёт будет зависеть от каждой из четырёх команд данной группы.