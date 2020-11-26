Бербатов: «Бруну Фернандеш показывает лидерские качества»

Бывший форвард МЮ похвалил полузащитника команды после матча с «Истанбулом». Португалец, который является штатным пенальтистом «красных дьяволов», записал на свой счёт дубль, однако мог оформить хет-трик. Вместо этого Фернандеш позволил пробить одиннадцатиметровый Маркусу Рэшфорду.

Это был отличный жест. Это был капитанский поступок, Бруну показывает лидерские качества, Фернандеш всегда будет поддерживать своих товарищей по команде. Его репутация среди игроков выросла после этого. Впрочем, если бы Бруну был нападающим, то это уже была бы совсем другая история.