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Бербатов: «Бруну Фернандеш показывает лидерские качества»

сегодня, 21:48
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Бывший форвард МЮ Димитар Бербатов похвалил полузащитника команды Бруну Фернандеша после матча с «Истанбулом». Португалец, который является штатным пенальтистом «красных дьяволов», записал на свой счёт дубль, однако мог оформить хет-трик. Вместо этого Фернандеш позволил пробить одиннадцатиметровый Маркусу Рэшфорду.

Это был отличный жест. Это был капитанский поступок, Бруну показывает лидерские качества, Фернандеш всегда будет поддерживать своих товарищей по команде. Его репутация среди игроков выросла после этого. Впрочем, если бы Бруну был нападающим, то это уже была бы совсем другая история.

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Gahi
Gahi
сегодня в 23:05
Очень солидно смотрится на поле, и ведёт команду к победе.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 22:50
Однозначно!!! Только старания его одного маловато явно. Что то в МЮ не так. Болельщики заждались возрождения клуба.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:35
Я думаю это лучший трансфер МЮ за последнее время
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:56
Бруну и вправду хорош.
drug01
drug01
сегодня в 21:52
Так продолжать играть
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:52
Другу новый лидер в МЮ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:52
Нормально он играет...
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