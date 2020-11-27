Червиченко: «Не исключаю, что „Ротор“ отберёт очки у „Спартака“»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от домашнего матча бывшей команды против «Ротора» в 16-м туре РПЛ .

Возможно, где-то в подсознании у болельщиков сидит былое противостояние, но вряд ли это относится к игрокам и тренерам, поскольку все они не застали тех былых битв. Но матч всё равно должен быть яркий. «Ротору» надо выбираться из зоны вылета, поэтому футболисты выйдут с особым настроем, а против «Спартака» он будет даже не двойной, а тройной.

«Красно-белым» же надо прерывать неудачную серию. Но я не исключаю, что волгоградцы отберут очки. Они ведь и в августе проиграли дома «Спартаку» (0:1) совсем немного, пропустив из ничего придуманного судьёй пенальти и не реализовав несколько хороших моментов. А ведь тогда команда Тедеско выигрывала почти все матчи, а «Ротор» являлся явным аутсайдером. Сейчас и «Спартак» сдал, и волгоградцы стали сильнее. Поэтому не стал бы исключать сенсации.