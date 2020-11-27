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Червиченко: «Не исключаю, что „Ротор“ отберёт очки у „Спартака“»

сегодня, 05:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор29.11.2020 в 19:00 Не начался

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от домашнего матча бывшей команды против «Ротора» в 16-м туре РПЛ.

Возможно, где-то в подсознании у болельщиков сидит былое противостояние, но вряд ли это относится к игрокам и тренерам, поскольку все они не застали тех былых битв. Но матч всё равно должен быть яркий. «Ротору» надо выбираться из зоны вылета, поэтому футболисты выйдут с особым настроем, а против «Спартака» он будет даже не двойной, а тройной.

«Красно-белым» же надо прерывать неудачную серию. Но я не исключаю, что волгоградцы отберут очки. Они ведь и в августе проиграли дома «Спартаку» (0:1) совсем немного, пропустив из ничего придуманного судьёй пенальти и не реализовав несколько хороших моментов. А ведь тогда команда Тедеско выигрывала почти все матчи, а «Ротор» являлся явным аутсайдером. Сейчас и «Спартак» сдал, и волгоградцы стали сильнее. Поэтому не стал бы исключать сенсации.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 06:56
Тедеско, грамотно использовав весь потенциал связки Волошин-Иванов(VAR), не оставит "Ротору" никаких шансов.
ABir
ABir
сегодня в 06:01
Такой прогноз можно дать на любой матч
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:55
Всё возможно в этом мире.
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