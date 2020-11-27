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Баринов: «Хочу быть капитаном сборной, а не просто её игроком»

сегодня, 10:14

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что в будущем хочет стать капитаном сборной России.

Если Станислав Саламович сказал, что я мог заиграть в «Локо» раньше, значит, он это видел. Надеюсь, что я интересен тренерскому штабу и самой сборной. Даже не надеюсь, а думаю, что это так. Честно, я не могу что-то предсказывать, но когда вернусь на поле, с каждым днём и каждой тренировкой буду доказывать, что хочу быть капитаном сборной, а не просто игроком национальной команды. У меня есть такие амбиции. Справился бы. Почему нет. В «Локо» тоже хочу быть капитаном, пока я здесь. Везде хочу! Мне было удивительно, но очень приятно, когда мне позвонили и сказали: «Саламыч хочет, чтобы ты тоже был на фотосессии». Блин, подумал, как круто! Полетел с удовольствием.

На данный момент Дмитрий восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.

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Союзник противников
Союзник противников ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 11:49
Мечтать,надо мечтать,
детям орлиного племени(нынешний вариант-козлиного).
есть воля и смелость у нас,чтобы стать
героями нашего времени???

"Ми нэ против",просто молчащий на поле выглядит умнее говорящего в публичном пространстве.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:31
Почему так грустно...??? Пускай пацан помечтает, может и на ноги по скорее станет....А че...).
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:29
Нормальный настрой у чувака
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:25
да ты дружок с дзюбы рухнул))))
Sanches65
Sanches65
сегодня в 11:19
Кошмар какой то, откуда такие маймуны берутся?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:17
Иногда амбиции хорошо а иногда.....
Союзник противников
Союзник противников ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 11:11
Кончит как генерал Павлов.Ну если повезет.А если нет-министром обороны из старших лейтенантов запаса стройбата станет,а чё....
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:09
Тупой-ещё тупее,но подмахнул усатому австрияку.Давай сразу вместо него,хуже уже не будет!!!
berda2003
berda2003
сегодня в 11:07
"Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой".

видно ударил не только колено, но и башку...
и будет у нас сборная больных на голову и драчунов...
санек002
санек002
сегодня в 11:05
а это кто такой?словами чапаева :я всех полководцев знаю александр невский,цезарь,ганнибал!баринов?не знаю такого капитана сборной!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:01
Еще один звездяк поймал.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 10:48
Баринов?! Кто это?!
nikot
nikot
сегодня в 10:43
На прошлогоднем матче с «Ювентусом» в Москве ты постоянно докапывался до Роналду. Зачем?
— Да, это было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтем его в спину ударил. Он начал там что-то мне: «F*** you, f*** you» – что-то такое. К судье начал обращаться.

— Зачем ты так?
— Не знаю (смеётся). Сейчас самому смешно стало. Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: «Дам локтем!» Причём я ещё и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира (улыбается).

Подробнее на «Чемпионате»:! Мозгов ноль,отличный капитан будет!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:39
Плох тот солдат , который не мечтает стать Генералом. Дерзай Дмитрий и Удачи тебе.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:36
Вот так желание,!!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:21
Хорошая идея
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:18
Тогда Дзюба должен передать эстафетную палочку будущему новому капитану
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:15
Раскатал губищу Баринов!
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