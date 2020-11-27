Баринов: «Хочу быть капитаном сборной, а не просто её игроком»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что в будущем хочет стать капитаном сборной России.
Если Станислав Саламович сказал, что я мог заиграть в «Локо» раньше, значит, он это видел. Надеюсь, что я интересен тренерскому штабу и самой сборной. Даже не надеюсь, а думаю, что это так. Честно, я не могу что-то предсказывать, но когда вернусь на поле, с каждым днём и каждой тренировкой буду доказывать, что хочу быть капитаном сборной, а не просто игроком национальной команды. У меня есть такие амбиции. Справился бы. Почему нет. В «Локо» тоже хочу быть капитаном, пока я здесь. Везде хочу! Мне было удивительно, но очень приятно, когда мне позвонили и сказали: «Саламыч хочет, чтобы ты тоже был на фотосессии». Блин, подумал, как круто! Полетел с удовольствием.
На данный момент Дмитрий восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.
детям орлиного племени(нынешний вариант-козлиного).
есть воля и смелость у нас,чтобы стать
героями нашего времени???
"Ми нэ против",просто молчащий на поле выглядит умнее говорящего в публичном пространстве.
детям орлиного племени(нынешний вариант-козлиного).
есть воля и смелость у нас,чтобы стать
героями нашего времени???
"Ми нэ против",просто молчащий на поле выглядит умнее говорящего в публичном пространстве.
Хочу быть столбовою дворянкой".
видно ударил не только колено, но и башку...
и будет у нас сборная больных на голову и драчунов...
Хочу быть столбовою дворянкой".
видно ударил не только колено, но и башку...
и будет у нас сборная больных на голову и драчунов...
— Да, это было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтем его в спину ударил. Он начал там что-то мне: «F*** you, f*** you» – что-то такое. К судье начал обращаться.
— Зачем ты так?
— Не знаю (смеётся). Сейчас самому смешно стало. Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: «Дам локтем!» Причём я ещё и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира (улыбается).
Подробнее на «Чемпионате»:! Мозгов ноль,отличный капитан будет!
— Да, это было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтем его в спину ударил. Он начал там что-то мне: «F*** you, f*** you» – что-то такое. К судье начал обращаться.
— Зачем ты так?
— Не знаю (смеётся). Сейчас самому смешно стало. Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: «Дам локтем!» Причём я ещё и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира (улыбается).
Подробнее на «Чемпионате»:! Мозгов ноль,отличный капитан будет!