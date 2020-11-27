Кузнецов: «„Рубин“ может побороться за победу в матче с ЦСКА»

Экс-игрок ЦСКА , бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча между командами в 16-м туре РПЛ .

Если ЦСКА всерьёз рассчитывает выйти из группы в Лиге Европы и будет на оставшиеся матчи выставлять сильнейший состав, то в чемпионате России будет непросто набирать очки. И в частности, выезд в Казань получится сложным. Хотя состав у армейцев хороший, уже сыгранный, но потери из-за травм немного сужают возможности. Поэтому «Рубин» может побороться за победу, тем более он уже побеждал ЦСКА в первом круге (2:1).

Другое дело, казанцы очень нестабильны, чередуют отличные игры с неудачами. Это связано с тем, что команда у них молодая, состав только наигрывается, поэтому Слуцкому ещё нужно время, чтобы коллектив вырос для решения больших задач. И эти трудности роста могут помешать «Рубину» и в ближайшем матче. Особенно если не сыграет Хвича Кварацхелия, на котором в командной игре сейчас завязано очень многое.