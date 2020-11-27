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Кузнецов: «„Рубин“ может побороться за победу в матче с ЦСКА»

сегодня, 06:36
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА29.11.2020 в 16:30 Не начался

Экс-игрок ЦСКА, бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча между командами в 16-м туре РПЛ.

Если ЦСКА всерьёз рассчитывает выйти из группы в Лиге Европы и будет на оставшиеся матчи выставлять сильнейший состав, то в чемпионате России будет непросто набирать очки. И в частности, выезд в Казань получится сложным. Хотя состав у армейцев хороший, уже сыгранный, но потери из-за травм немного сужают возможности. Поэтому «Рубин» может побороться за победу, тем более он уже побеждал ЦСКА в первом круге (2:1).

Другое дело, казанцы очень нестабильны, чередуют отличные игры с неудачами. Это связано с тем, что команда у них молодая, состав только наигрывается, поэтому Слуцкому ещё нужно время, чтобы коллектив вырос для решения больших задач. И эти трудности роста могут помешать «Рубину» и в ближайшем матче. Особенно если не сыграет Хвича Кварацхелия, на котором в командной игре сейчас завязано очень многое.

Напомним, матч «Рубин» — ЦСКА обслужит арбитр Виталий Мешков.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:21
Рубин будет бороться и никому это не секрет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:08
именно так и будет)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:42
Почему бы и нет
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:41
Мешков должен принести победу.
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