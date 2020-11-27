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Баринов: «Игроки могут идти в „Зенит“ ради ЛЧ, а не из-за денег»

сегодня, 07:21

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

Семак мне тогда сказал, что я хороший и перспективный опорник, что был бы рад видеть меня в «Зените»: он строит новую команду, в которой я был бы полезен. Я ему ответил: «Извините, я уже договорился с „Локомотивом“». Здесь мой дом, семья. Но Семак не обиделся: сказал, что понял меня.

За переход в «Зенит» в России осуждают? У нас в стране все вокруг друг друга осуждают и обсуждают, а жизнь может сложиться по-разному. А вот эти разговоры, мол, ушёл за деньгами… «Зенит» каждый год играет в Лиге чемпионов, почему футболисты не могут переходить туда за ней, а не именно за деньгами? Как он там играет, это другой вопрос. Но он постоянно там играет. Я не нахваливаю, просто факт.

Есть ли в России клуб, куда никогда не пойду? Произносить не буду, но все понимают, что это за команда.

Напомним, во время празднования чемпионства с «Локомотивом» Баринов проскандировал начало оскорбительной кричалки в адрес «Спартака», которую подхватили фанаты «железнодорожников».

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Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 08:47
4 года назад Зенит забрал у Ростова сразу нескольких лидеров - Мевля, Новосельцев, Нобоа, Ерохин, Полоз
Они тоже перешли в Зенит ради лиги чемпионов, а не из-за большой зарплаты? Четырёх из них Зенит сразу же отправил в аренду и потом подарил их Сочи
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 08:22
Диме не надо повторять, тот клуб, которого Кокорин обещал футболку не одевать!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 08:08
Что толку от того, что Зенит каждый год (нет) играет в ЛЧ? Проигрывать дома Брюгге и слетать в последнего места, это и есть предел мечтаний Баринова? Ах да, он же ещё мечтает об АПЛ, вот только уровень его игры, это вторая половина таблицы Чемпионшипа...
Boricku
Boricku
сегодня в 08:02
Смешно, в ЛЧ чтобы получить 4 место. Для ЛЧ надо набирать состав с ценником от 50млн, если хочет команда выбраться из группы хоть.
4RT
4RT
сегодня в 07:47
Каждый год в походе за люлями
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 07:36
В СССР в известной песне пели : "А я еду, а я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги..." . А сейчас: " А я еду, а я еду за деньгами, за туманом едут только дураки".
Mangur
Mangur
сегодня в 07:32
Зенит каждый год позорится в еврокубках. Тпк правильнее. Почему позорится? Потому что чемпион и призер липовый.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:29
Ради Лиги идти в Зенит?
ДСА
ДСА
сегодня в 07:28
Деньги там важнее.
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