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Наумов: «„Ахмат“ выглядит фаворитом матча с „Локомотивом“»

сегодня, 06:55
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча московского клуба с «Ахматом» в 16-м туре РПЛ.

«Железнодорожники» очень достойно и результативно в плане очков провели оба матча с «Атлетико». Можно только похвалить команду за то, что уже второй раз она грамотно и самоотверженно сыграла в обороне против мадридского клуба. Но это был очень осторожный футбол, который не работает в матчах, где нужно играть с позиции силы, а в чемпионате России у «Локо» таких большинство.

Поэтому команда и идёт в середине таблицы. Ведь тут уже против неё используют ту тактику, что сам «Локомотив» применил против «Атлетико». И «Ахмат» наверняка найдет способ огорчить гостей, которые ещё и устали после выезда в Мадрид. Тем более грозненцы сами по себе сейчас очень хороши, поэтому выглядят фаворитами матча.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 07:06
Всё равно удачи Локо!
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