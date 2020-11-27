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Семшов: «Мне понравились действия Чалова в игре с „Фейеноордом“»

сегодня, 08:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Фейеноордом» (0:0).

После удаления ЦСКА действовал грамотно и не стал спешить. Они понимали, что нужно создать один яркий момент, который нужно реализовать. Были моменты, которые, к сожалению, не реализовали.

Во втором тайме вместо Чалова в атаку вышли Шкурин и Гайч, «армейцы» произвели навал на ворота соперника, хотя главный тренер ждал от них немного другого. Замены были сделаны правильные и вовремя. Чалов играл под давлением? Мне кажется, что самые лучшие качества можно проявить, когда ты находишься под прессом. Мне понравились его действия в игре с «Фейенордом».

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Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:22
Семшов: «Мне понравились действия Чалова в игре с „Фейеноордом“».
А мне нет. Странный тип. Много пижонства: пяточки, какие-то технически сложные удары и передачи когда нужно просто попадать в ворота и не падать на газон от любого касания. Он же на ногах не держится! Любой его стык, любое его единоборство заканчивается падением. И это не классический наконечник, скорее игрок подыгрыша. Он бегает по всему полю, часто действует из глубины, а когда нужно оказаться перед штрафной, там его нет. И страйкер из него никудышный - убежать от защитника не может, резкости открыться под передачу тоже не хватает. Вчера прямо реально меня взбесил. Прямо кричать хотелось чтобы его быстрее с поля убрали. Но справедливости ради, Гайч еще хуже - вообще бревно. А вот со Шкурина мог бы быть толк, если бы за его трансфер заплатили столько, сколько за трансфер Гайча. За Гайча бабки вкинули вот и носятся теперь с ним как с писаной торбой - надо же трансфер отбивать)) Эджуке - хороший игрок хотя бы потому что у него есть 2 редких (особенно в одном игроке) качества: скорость и дриблинг. Удара нет. Поэтому все же лучше использовать его как вингера, а не как нападающего. Зря вчера Гончаренко снял Эджуке, выпустив Гайча. Связка Эджуке - Шкурин принесла бы больше пользы чем Шкурин - Гайч. Два столба на поле - это вообще зашквар!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:16
Не понимаю, чего не хватает Феде, чтобы забивать? Может нужно быть немного посмелее,наглее эгоистичнее?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:11
Фейнорду наверно тоже понравилось)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:36
нужно давать результат а если его нет то у обсуждать нет смысла))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:31
Если нападающий не забил, то играл плохо.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:22
Играл нормально, только не забил.
Mangur
Mangur
сегодня в 08:41
Что толку, где победа?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:40
Голов то ноль...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:40
Еслиб Чалов ещё забивать начал!
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