Семшов: «Мне понравились действия Чалова в игре с „Фейеноордом“».

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Фейеноордом» (0:0).
После удаления ЦСКА действовал грамотно и не стал спешить. Они понимали, что нужно создать один яркий момент, который нужно реализовать. Были моменты, которые, к сожалению, не реализовали.
Во втором тайме вместо Чалова в атаку вышли Шкурин и Гайч, «армейцы» произвели навал на ворота соперника, хотя главный тренер ждал от них немного другого. Замены были сделаны правильные и вовремя. Чалов играл под давлением? Мне кажется, что самые лучшие качества можно проявить, когда ты находишься под прессом. Мне понравились его действия в игре с «Фейенордом».
А мне нет. Странный тип. Много пижонства: пяточки, какие-то технически сложные удары и передачи когда нужно просто попадать в ворота и не падать на газон от любого касания. Он же на ногах не держится! Любой его стык, любое его единоборство заканчивается падением. И это не классический наконечник, скорее игрок подыгрыша. Он бегает по всему полю, часто действует из глубины, а когда нужно оказаться перед штрафной, там его нет. И страйкер из него никудышный - убежать от защитника не может, резкости открыться под передачу тоже не хватает. Вчера прямо реально меня взбесил. Прямо кричать хотелось чтобы его быстрее с поля убрали. Но справедливости ради, Гайч еще хуже - вообще бревно. А вот со Шкурина мог бы быть толк, если бы за его трансфер заплатили столько, сколько за трансфер Гайча. За Гайча бабки вкинули вот и носятся теперь с ним как с писаной торбой - надо же трансфер отбивать)) Эджуке - хороший игрок хотя бы потому что у него есть 2 редких (особенно в одном игроке) качества: скорость и дриблинг. Удара нет. Поэтому все же лучше использовать его как вингера, а не как нападающего. Зря вчера Гончаренко снял Эджуке, выпустив Гайча. Связка Эджуке - Шкурин принесла бы больше пользы чем Шкурин - Гайч. Два столба на поле - это вообще зашквар!
А мне нет. Странный тип. Много пижонства: пяточки, какие-то технически сложные удары и передачи когда нужно просто попадать в ворота и не падать на газон от любого касания. Он же на ногах не держится! Любой его стык, любое его единоборство заканчивается падением. И это не классический наконечник, скорее игрок подыгрыша. Он бегает по всему полю, часто действует из глубины, а когда нужно оказаться перед штрафной, там его нет. И страйкер из него никудышный - убежать от защитника не может, резкости открыться под передачу тоже не хватает. Вчера прямо реально меня взбесил. Прямо кричать хотелось чтобы его быстрее с поля убрали. Но справедливости ради, Гайч еще хуже - вообще бревно. А вот со Шкурина мог бы быть толк, если бы за его трансфер заплатили столько, сколько за трансфер Гайча. За Гайча бабки вкинули вот и носятся теперь с ним как с писаной торбой - надо же трансфер отбивать)) Эджуке - хороший игрок хотя бы потому что у него есть 2 редких (особенно в одном игроке) качества: скорость и дриблинг. Удара нет. Поэтому все же лучше использовать его как вингера, а не как нападающего. Зря вчера Гончаренко снял Эджуке, выпустив Гайча. Связка Эджуке - Шкурин принесла бы больше пользы чем Шкурин - Гайч. Два столба на поле - это вообще зашквар!