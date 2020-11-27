Семшов: «Мне понравились действия Чалова в игре с „Фейеноордом“».

Бывший футболист сборной России поделился мнением о матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Фейеноордом» (0:0).

После удаления ЦСКА действовал грамотно и не стал спешить. Они понимали, что нужно создать один яркий момент, который нужно реализовать. Были моменты, которые, к сожалению, не реализовали.

Во втором тайме вместо Чалова в атаку вышли Шкурин и Гайч, «армейцы» произвели навал на ворота соперника, хотя главный тренер ждал от них немного другого. Замены были сделаны правильные и вовремя. Чалов играл под давлением? Мне кажется, что самые лучшие качества можно проявить, когда ты находишься под прессом. Мне понравились его действия в игре с «Фейенордом».