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Глушаков заявил, что не верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне

вчера, 22:59

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не верит, что «Спартак» может стать чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.

Хватит ли «Спартаку» ресурсов для чемпионства в этом сезоне? Думаю, нет.

— Когда «Спартак» в этом сезоне шел на первом месте, многие вспоминали чемпионский фарт. Вы видели параллели с тем сезоном?

У нас была команда! И эта команда выгрызала всё и вся. По самоотдаче чемпионский состав «Спартака» 2017 года не сравнится с нынешним. Плюс мы были опытнее. Та команда должна была еще играть в таком составе и выигрывать чемпионство минимум года три. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего «Спартака».

Ранее Глушаков высказался об оскорблениях в его адрес со стороны болельщиков «Спартака».

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Все комментарии
brauning.86
brauning.86
вчера в 23:52
А я не верю что изделие - футболист
Но футбол это не игра в верю не верю
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:42, ред.
Глушаков не Станиславский...
поживем - увидим...
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:38
Конечно не будет
Федун обещал чемпионство на юбилей
В 2022 году
Faustello
Faustello
вчера в 23:35
Глушаков:
- без баньки пятачки грязные, грязь налипла бежать трудно!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:27
От обиды Дениска несет всякую пургу. А главная причина - это то что его там нет???
Лучше бы промолчал.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:26
Как всегда Глушаков прав.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:19
У Глушакова всё ещё подгорает после ухода из Спартака
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 23:17
Ну конечно, курс рубля падает, у федуна денег не хватит на новое оформление чемпионства.
beefs
beefs
вчера в 23:17
спартак чемпион в умах многих, но не в жизни...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:16
Мне Дениска Червя напоминает)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:13
Денис, ты лучший
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:12
С чего бы ему верить? Год не юбилейный, сам он не в Спартаке, за судьями присматривают. Никаких признаков чемпионства...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:11
Таких скользких "товарищей" во все времена называли одним презрительным словом - перевёртыш.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:07
ЦСКА не позволит! 🤫😜
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:00
Конечно Спартак не будет чемпионом а окажется опять в районе 5-6 места.
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