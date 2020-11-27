Глушаков заявил, что не верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне

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вчера, 22:59

Полузащитник «Химок» не верит, что «Спартак» может стать чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.

Хватит ли «Спартаку» ресурсов для чемпионства в этом сезоне? Думаю, нет.

— Когда «Спартак» в этом сезоне шел на первом месте, многие вспоминали чемпионский фарт. Вы видели параллели с тем сезоном?

У нас была команда! И эта команда выгрызала всё и вся. По самоотдаче чемпионский состав «Спартака» 2017 года не сравнится с нынешним. Плюс мы были опытнее. Та команда должна была еще играть в таком составе и выигрывать чемпионство минимум года три. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего «Спартака».

Ранее Глушаков высказался об оскорблениях в его адрес со стороны болельщиков «Спартака».