Глушаков заявил, что не верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не верит, что «Спартак» может стать чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.
Хватит ли «Спартаку» ресурсов для чемпионства в этом сезоне? Думаю, нет.
— Когда «Спартак» в этом сезоне шел на первом месте, многие вспоминали чемпионский фарт. Вы видели параллели с тем сезоном?
У нас была команда! И эта команда выгрызала всё и вся. По самоотдаче чемпионский состав «Спартака» 2017 года не сравнится с нынешним. Плюс мы были опытнее. Та команда должна была еще играть в таком составе и выигрывать чемпионство минимум года три. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего «Спартака».
Ранее Глушаков высказался об оскорблениях в его адрес со стороны болельщиков «Спартака».
Но футбол это не игра в верю не верю
Но футбол это не игра в верю не верю
поживем - увидим...
поживем - увидим...
Федун обещал чемпионство на юбилей
В 2022 году
Федун обещал чемпионство на юбилей
В 2022 году
- без баньки пятачки грязные, грязь налипла бежать трудно!
- без баньки пятачки грязные, грязь налипла бежать трудно!
Лучше бы промолчал.
Лучше бы промолчал.