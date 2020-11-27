Ещенко: «У Кокорина есть желание и мастерство. Ему нужно забить»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина.
Что нужно сделать Кокорину, чтобы заиграть? Он пришел, потом травма, нужно набрать кондиции. У него есть желание и мастерство, сейчас сыграл, потом еще сыграет. Ему забить нужно.
Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о работе Кокориным.
А вообще и с желанием и с мастерством у Кокорина проблемы, хотя и не громадные, но достаточно серьёзные, чтобы ему навредить, как и не слишком большое количество разума, и завышенная самооценка вкупе с комплексом новой элиты. Хотя бы один мяч за Спартак он, скорее всего, забьёт, но это явно не предвещает быть отличной частью его карьеры, и в Спартаке по-настоящему хорошим футболистом, а тем более легендой, ему не стать. Но пойти в правильно направлении и улучшить игру он может, хотя это и будет сделать не слишком просто.
А вообще и с желанием и с мастерством у Кокорина проблемы, хотя и не громадные, но достаточно серьёзные, чтобы ему навредить, как и не слишком большое количество разума, и завышенная самооценка вкупе с комплексом новой элиты. Хотя бы один мяч за Спартак он, скорее всего, забьёт, но это явно не предвещает быть отличной частью его карьеры, и в Спартаке по-настоящему хорошим футболистом, а тем более легендой, ему не стать. Но пойти в правильно направлении и улучшить игру он может, хотя это и будет сделать не слишком просто.