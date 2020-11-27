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Ещенко: «У Кокорина есть желание и мастерство. Ему нужно забить»

сегодня, 22:10

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина.

Что нужно сделать Кокорину, чтобы заиграть? Он пришел, потом травма, нужно набрать кондиции. У него есть желание и мастерство, сейчас сыграл, потом еще сыграет. Ему забить нужно.

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о работе Кокориным.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 22:26
Желаем удачи и здоровья
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:24
Интересно Спартак выдержит до конца сезона такого Кокорина.
vashinin
vashinin
сегодня в 22:21
И нам нужно, чтобы он наконец-то начал вколачивать голы.
311
311
сегодня в 22:20
Он уже пару лет как забил!)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:18
Тренер Ещенко о перспективном сидельце Кокорине.
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 22:15
Болт забить)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:15
Наверное Ещенко заказ от Сани получил вместе с Федотовым!
David Young
David Young
сегодня в 22:14
Возникает вопрос - забить что, и на кого?

А вообще и с желанием и с мастерством у Кокорина проблемы, хотя и не громадные, но достаточно серьёзные, чтобы ему навредить, как и не слишком большое количество разума, и завышенная самооценка вкупе с комплексом новой элиты. Хотя бы один мяч за Спартак он, скорее всего, забьёт, но это явно не предвещает быть отличной частью его карьеры, и в Спартаке по-настоящему хорошим футболистом, а тем более легендой, ему не стать. Но пойти в правильно направлении и улучшить игру он может, хотя это и будет сделать не слишком просто.
beefs
beefs
сегодня в 22:11
ему уже не нужно играть...
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