Ещенко: «У Кокорина есть желание и мастерство. Ему нужно забить»

Защитник «Спартака» поделился мнением об игре нападающего .

Что нужно сделать Кокорину, чтобы заиграть? Он пришел, потом травма, нужно набрать кондиции. У него есть желание и мастерство, сейчас сыграл, потом еще сыграет. Ему забить нужно.