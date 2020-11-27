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Мостовой: «Шварц — большой специалист? Он приехал на готовый материал»

сегодня, 21:54
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «Динамо» Сандро Шварца перед матчем 16-го тура РПЛ против «Ростова».

Шварц — большой специалист? Я так не думаю. Он приехал на готовый материал, все футболисты, которые есть в «Динамо», не с ним же приехали. В футболе это часто, когда приходит тренер, когда команда с новым тренером выстреливает серией побед, а потом сразу же серия поражений. Иностранные тренеры должны приезжать к нам, но нельзя постоянно опираться на них.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 22:03
Мостовой носит с собой корзинку с овном, видимо. Потому что, судя по всем его высказываниям, он просто лезет в нее рукой и начинает его раскидывать в ответ на просьбу дать любое мнение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:02
У каждого своё мнение...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:02
Что же вы все такие завистливые,бывшие знаменитые футболисты,у которых не сложилась карьера тренера?
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