Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «Динамо» перед матчем 16-го тура РПЛ против «Ростова».

Шварц — большой специалист? Я так не думаю. Он приехал на готовый материал, все футболисты, которые есть в «Динамо», не с ним же приехали. В футболе это часто, когда приходит тренер, когда команда с новым тренером выстреливает серией побед, а потом сразу же серия поражений. Иностранные тренеры должны приезжать к нам, но нельзя постоянно опираться на них.