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Экс-игрок «Рубина»: «Не знаю, как Тарасова вообще пригласили в команду»

сегодня, 13:05

Экс-игрок «Рубина» Ренат Камалетдинов раскритиковал игрока казанцев Дмитрия Тарасова.

Еще бы одного сильного игрока центрального «Рубину». Тарасов — это вообще! С ним надо расстаться по-хорошему. Сказать «Спасибо!», и все. Чувства игры у него нет. Он давно не играл. Да и в целом его хорошие игры уже позади. Не надо думать, что у него что-то будет. Он отыгранный человек. Не знаю, как его вообще пригласили, если честно. Если его пригласил Слуцкий, то он так и будет его защищать. Не станет же он говорить: «Да, я ошибся с выбором, я в нем разочарован». Придет момент, и с ним расстанутся.

Ну вот он же ошибся с «Ростовом», это очевидно. Привез. Как по мне, можно было Абильдгора поставить в защиту. Лучше бы его там использовали. Он высокий, может побороться в воздухе. Но ключевой плюс — он в игровом ритме, почти не пропускает матчи. От Оливера, как от защитника, можно было бы ждать хорошего первого паса. Его поставить надо было.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 13:44
Судя по комментарию этого Камалетдинова он себе не ту профессию выбрал. Ему бы в тренеры, а не в игроки.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:43
У него нет и не было хороших игр. Приглашают его Кто по ушибке мозга головы, кто то в силу общего ослизма. Это же типаж получить и не работать.Ни одного другого такого в РПЛ нет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 13:37
Бердыев реанимировал игроков в игровом плане, Леонид видимо захотел реанимировать в материальном плане, Тарасова).
Везёт Диме)).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:30
Кто такой Камалетдинов, очередной обиженный на жизнь ? Не его ли место на поле занял Тарасов ?...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:24
просто рубин был ему должен вот и вернули))
particular
particular
сегодня в 13:19
Это признак неосведомлённости Рената, не более 😏 Кому надо, - тот знает 👍
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:13
Тарасова уже не выгонишь , он хочет остаться в Казани , даже если он не будет играть в Рубине , жена останется в Казани )
makkie
makkie
сегодня в 13:13
Тарасов же блоггер, а они сейчас в почёте - вот Рубин и купился :)))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:07
Ну вот и многим непонятен этот факт
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 13:07
Заплатил наверное...(((
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