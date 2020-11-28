Экс-игрок «Рубина»: «Не знаю, как Тарасова вообще пригласили в команду»

Экс-игрок «Рубина» Ренат Камалетдинов раскритиковал игрока казанцев .

Еще бы одного сильного игрока центрального «Рубину». Тарасов — это вообще! С ним надо расстаться по-хорошему. Сказать «Спасибо!», и все. Чувства игры у него нет. Он давно не играл. Да и в целом его хорошие игры уже позади. Не надо думать, что у него что-то будет. Он отыгранный человек. Не знаю, как его вообще пригласили, если честно. Если его пригласил Слуцкий, то он так и будет его защищать. Не станет же он говорить: «Да, я ошибся с выбором, я в нем разочарован». Придет момент, и с ним расстанутся.

Ну вот он же ошибся с «Ростовом», это очевидно. Привез. Как по мне, можно было Абильдгора поставить в защиту. Лучше бы его там использовали. Он высокий, может побороться в воздухе. Но ключевой плюс — он в игровом ритме, почти не пропускает матчи. От Оливера, как от защитника, можно было бы ждать хорошего первого паса. Его поставить надо было.