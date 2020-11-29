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Жамалетдинов — лучший игрок матча «Уфа» — «Тамбов»

сегодня, 16:38
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа4 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против «Тамбова».

Хавбек провёл на поле 74 минуты и сделал дубль. В текущем сезоне на счету футболиста 14 матчей в РПЛ, 3 гола и 1 голевая передача.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:34
бенгальский огонь))не более))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:29
Жама был хорош!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:28
Сегодня парень просто удивил. Не ожидал от него такой прыти. Остается только дождаться следующих матчей и посмотреть - локальный это успех или парня прорвет. Ведь в последнее время Тимур особо то и не блистал, даже в основу редко попадал. А ведь когда то считался талантливее Чалова. Уфа очнулась или просто стечение обстоятельств ??? Об этом тоже скоро узнаем.
Уфу с победой, Тимуру респект.
Всем здоровья.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:19
Поздравляем так держать!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:08
По праву так бы в каждом матче.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:03
В Уфе все сегодня молодцы!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:03
Поднял команду со дна.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:02
Действительно хорошо сыграл.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:56
локальная радость но карьера загублена)))
holms918
holms918
сегодня в 16:50
Поздравляю Тимура! Он был заслуженно лучшим.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:46
Неплохо сыграли.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:38
Да он был лучшим...заслужил
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