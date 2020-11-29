Жамалетдинов — лучший игрок матча «Уфа» — «Тамбов»

Форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против «Тамбова».
Хавбек провёл на поле 74 минуты и сделал дубль. В текущем сезоне на счету футболиста 14 матчей в РПЛ, 3 гола и 1 голевая передача.
Форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против «Тамбова».
Хавбек провёл на поле 74 минуты и сделал дубль. В текущем сезоне на счету футболиста 14 матчей в РПЛ, 3 гола и 1 голевая передача.
Уфу с победой, Тимуру респект.
Всем здоровья.
Уфу с победой, Тимуру респект.
Всем здоровья.