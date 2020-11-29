Мюллер: «Заслуженно находимся на вершине таблицы»

Нападающий «Баварии» поделился впечатлениями после победы над «Штутгартом».

Посмотрев на таблицу, можно утверждать, что многие команды хотели бы испытывать наши проблемы. Всё не очень здорово, но с этим надо жить. Если мы находимся в фазе, когда в каждом матче пропускаем, тогда мы должны по крайней мере в каждом забивать по два.

Это происходит часто, и поэтому мы заслуженно занимаем то место, которое занимаем. Но все равно нас это гложет, и мы хотели бы снова оказаться в фазе, в которой мы были летом, когда не пропускали. Как бы то ни было, мы должны бросить все силы и побеждать.