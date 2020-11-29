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Мюллер: «Заслуженно находимся на вершине таблицы»

сегодня, 12:06
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт1 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями после победы над «Штутгартом».

Посмотрев на таблицу, можно утверждать, что многие команды хотели бы испытывать наши проблемы. Всё не очень здорово, но с этим надо жить. Если мы находимся в фазе, когда в каждом матче пропускаем, тогда мы должны по крайней мере в каждом забивать по два.

Это происходит часто, и поэтому мы заслуженно занимаем то место, которое занимаем. Но все равно нас это гложет, и мы хотели бы снова оказаться в фазе, в которой мы были летом, когда не пропускали. Как бы то ни было, мы должны бросить все силы и побеждать.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:04
Блин а я Миллер прочитал сначала!Уж испугался думая что что-то пропустил!
Cat01
Cat01
сегодня в 12:59
Своей игрой доказано что они лучше всех
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:48
Да оно у Баварии забронированно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:40
Конкурентов не очень много.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:23
Вы постоянно на вершине!
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 12:13
Томас, ты Леве почку подправь, а то он совсем оборзел , всех опытных игроков разогнал и решил что всегда прав.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:12
Неоспоримо. Бавария сейчас сильнейший клуб ФРГ
shlomo
shlomo
сегодня в 12:09
Машина встала на свою колею...:)))
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