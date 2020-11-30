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Бруну Фернандеш: «Кавани обладает великолепным голевым чутьем»

сегодня, 11:47
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон2 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш считает, что форвард Эдинсон Кавани сможет заметно помочь «красным дьяволам» в этом сезоне. Во вчерашнем матче против «Саутгемптона» (3:2) уругваец оформил дубль, чем помог своей команде совершить камбэк и одержать волевую победу.

Для меня Кавани один из тех нападающих, которые обладают великолепным голевым чутьем. Вчера вы видели это дважды. Как я сказал несколько месяцев назад, Эдинсон поможет нам, и он уже делает это.

Для меня одна из лучших игр, которые он сыграл в футболке «Манчестер Юнайтед», была против «Башакшехира» (4:1) в Лиге чемпионов, но никто не говорит об этом, потому что он не забил, но провел потрясающую игру.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:48
Согласен с Бруно, Матадор еще в деле и рановато его списывали
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:57
Кавани ещё забьёт не мало с передач Бруно
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:55
Бруно один из лучших в МЮ.
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