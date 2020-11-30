Бруну Фернандеш: «Кавани обладает великолепным голевым чутьем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» считает, что форвард сможет заметно помочь «красным дьяволам» в этом сезоне. Во вчерашнем матче против «Саутгемптона» (3:2) уругваец оформил дубль, чем помог своей команде совершить камбэк и одержать волевую победу.

Для меня Кавани один из тех нападающих, которые обладают великолепным голевым чутьем. Вчера вы видели это дважды. Как я сказал несколько месяцев назад, Эдинсон поможет нам, и он уже делает это.

Для меня одна из лучших игр, которые он сыграл в футболке «Манчестер Юнайтед», была против «Башакшехира» (4:1) в Лиге чемпионов, но никто не говорит об этом, потому что он не забил, но провел потрясающую игру.