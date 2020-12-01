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Стали известны результаты жеребьёвки третьего раунда Кубка Англии

сегодня, 00:04

30 ноября состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии. В этом раунде начнут свои матчи в турнире клубы Английской Премьер-Лиги.

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» – «Бирмингем»

«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд»

«Челси» – «Моркэм»

«Сток Сити» – «Лестер Сити»

«Марин» – «Тоттенхэм»

«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас»

«Арсенал» – «Ньюкасл»

«Кроули» – «Лидс»

«Хаддерсфилд» – «Плимут»

«Саутгемптон» – «Шрусбери»

«Чорли» – «Дерби»

«Стокпорт» – «Вест Хэм»

«Олдхэм» – «Борнмут»

«Стивенидж» – «Суонси»

«Эвертон» – «Ротерем»

«Ноттингем Форест» – «Кардифф Сити»

«Барнсли» – «Транмер»

«Бристоль Роверс» – «Шеффилд Юнайтед»

«Кэнви Айленд»/«Борэм Вуд» – «Миллуолл»

«Блэкберн» – «Донкастер»

«Уиком» – «Престон»

«Бёрнли» – «МК Донс»

«Бристоль Сити» – «Портсмут»

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Фулхэм»

«Брентфорд» – «Мидлсбро»

«Лутон» – «Рединг»

«Эксетер» – «Шеффилд Уэнсдей»

«Норвич» – «Ковентри»

«Блэкпул» – «Вест Бромвич Альбион»

«Ньюпорт» – «Брайтон»

«Челткнхэм» – «Мэнсфилд»

Матчи 3-го раунда Кубка Англии состоятся 8-11 января 2021 года.

В прошлом сезоне Кубок Англии завоевал лондонский «Арсенал».

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beefs
beefs
сегодня в 00:06
интересный матч Астон Вилла - Ливерпуль...
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